Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times

Месяцы разрушительных российских авиаударов свидетельствуют о том, что Москва преуспела в модификации своих ракет для обхода украинской системы ПВО, согласно украинским и западным чиновникам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники из украинских и западных чиновников, пишет УНН.

Детали

Как отмечают источники издания, бомбардировка украинских производителей дронов этим летом стала ярким примером того, как Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее прорывать защиту американских комплексов Patriot.

По их словам, россия, вероятно, модернизировала свой мобильный комплекс "Искандер-М", который запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также авиационные баллистические ракеты "Кинжал", способные преодолевать до 480 км.

Теперь ракеты сначала движутся по типичной траектории, а затем резко меняют курс и заходят в крутое пике или выполняют маневры, которые "дезориентируют и избегают" перехвата со стороны Patriot.

Это "изменение игры в пользу россии", сказал один из бывших украинских чиновников. Учитывая то, что Киев также сталкивается с задержками в поставках ракет-перехватчиков от США.

Отмечается, что в июле украинским силам удавалось перехватывать 37% баллистических ракет, но в сентябре этот показатель упал до 6%, несмотря на меньшее количество запусков, согласно открытым данным Воздушных сил Украины, собранным лондонским Центром информационной устойчивости, пишет издание.

В среду украинские Воздушные силы сообщили, что все четыре ракеты "Искандер-М", запущенные ночью, избежали ПВО и попали в цели.

По меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и поблизости получили серьезные повреждения этим летом, рассказали нынешние и бывшие украинские чиновники. Сюда входит удар 28 августа по предприятию, которое производило турецкие дроны Bayraktar, согласно публичным сообщениям местных властей.

По словам двух официальных лиц, знакомых с инцидентом, две ракеты во время того удара, вероятно, были нацелены на офисы компании, которая проектировала и производила компоненты для беспилотников. Российские ракеты обошли украинскую ПВО и также повредили офисы делегации ЕС и Британского совета, расположенные рядом.

Комплексы Patriot — единственные в распоряжении Киева, способные сбивать российские баллистические ракеты. Крылатые ракеты россии могут быть сбиты менее сложными системами, но их обновление также усложнило перехват, говорят чиновники.

Один западный чиновник, знакомый с данными об эффективности Patriot, отметил, что первым признаком обновления российских ракет стало резкое снижение процента их перехвата.

По его словам, появилась "закономерность": ракеты начали вести себя иначе на финальной фазе полета — меняя курс по сравнению с ранее фиксированными параметрами.

Эту оценку подтверждает отчет, составленный специальным генеральным инспектором разведки Минобороны США за период с 1 апреля по 30 июня.

В отчете говорится, что ВСУ "испытывали трудности с эффективным использованием систем Patriot против баллистических ракет россии из-за последних тактических усовершенствований со стороны москвы, включая маневры и изменение траектории".

Как пример — удар 28 июня, во время которого Россия запустила семь баллистических ракет, из которых Украина сбила только одну, а также массированный обстрел 9 июля — крупнейший с начала войны — когда из 13 ракет удалось уничтожить или подавить 7.

Украина делится данными об использовании Patriot с Пентагоном и производителями систем. Систему Patriot производит Raytheon (Вирджиния), а ракеты-перехватчики — Lockheed Martin (Мэриленд). Эти данные используются для усовершенствования систем, чтобы не отставать от российских изменений, но, по словам одного чиновника, обновления часто отстают от быстро меняющейся тактики москвы.

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, сказал FT: "Россияне продолжают существенно модернизировать технологии "Искандеров" и других ракет". Он подчеркнул необходимость партнеров Украины перекрыть доступ России к западным компонентам, в частности через Китай.

Минобороны и Воздушные силы Украины не ответили на запросы о комментарии.

Аналитики считают, что рост эффективности ракет рф, вероятно, связан с обновлением программного обеспечения. Фабиан Хоффман, исследователь ракет из Университета Осло, отметил, что производители часто анализируют данные о перехвате для усовершенствования систем — и россия, похоже, делает то же самое.

Искандер-М" может выполнять довольно агрессивные маневры на конечной фазе. Вместо дорогих изменений в "железе" достаточно обновить программу наведения, чтобы ракета, перед поражением цели, выполнила резкий маневр и зашла в крутое пике, что усложняет перехват системой Patriot - отметил он.

Специалисты, подготовленные для работы с системами Patriot, также становятся целью российских атак.

Ранее системы Patriot защищали другие ПВО, такие как европейские комплексы Iris-T и системы средней дальности. Сейчас, когда часть из них повреждена или передислоцирована, в некоторых случаях "Patriot’ы вынуждены сами себя прикрывать" во время противодействия российским ракетам, сообщил осведомленный источник.

Украина не раскрывает информацию о количестве батарей Patriot и местах их развертывания, но известно, что по меньшей мере шесть уже были переданы, а также компоненты еще трех — в течение последних недель от Германии и Норвегии.

