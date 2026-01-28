Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини

Німеччина продовжує системне зміцнення українського неба, передавши вже дев’ять зенітних ракетних комплексів IRIS-T із вісімнадцяти запланованих. За словами посла Німеччини в Україні Гайка Томса, Берлін успішно виконав план на 2025 рік і готує наступні поставки систем, які стали фундаментом сучасної ешелонованої оборони країни. Про це пише УНН.

Деталі

На сьогодні Збройні Сили України мають у строю дев’ять одиниць IRIS-T, кожна з яких постачається в особливій конфігурації. До складу одного комплексу входять три пускові установки SLM середньої дальності та дві установки SLS. Це дозволяє українським зенітникам гнучко реагувати на загрози, використовуючи різні типи ракет залежно від дистанції до об’єкта. Посол Томс підтвердив, що Німеччина не планує зупинятися на досягнутому, і чергова партія озброєння надійде вже найближчим часом.

Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації

Для виявлення ворожих цілей українська версія IRIS-T використовує сучасну радіолокаційну станцію TRML-4D, яка здатна бачити об’єкти на відстані до 250 кілометрів. Окрім самих комплексів, такі РЛС передаються Україні і як окремі оглядові станції для посилення загальної ситуаційної обізнаності. Ракети системи SLM можуть знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 40 кілометрів, покладаючись на інфрачервону систему наведення, яка є надзвичайно стійкою до радіоелектронних перешкод.

Розширення виробництва та плани на майбутнє

З огляду на високу ефективність комплексу в реальних бойових умовах, німецький виробник Diehl Defence активно розширює свої потужності. Компанія запланувала запуск нової виробничої лінії, що дозволить збільшити випуск ракет до 2000 одиниць щорічно. Це вдвічі перевищує поточні можливості заводу, які зараз становлять близько 800-1000 ракет на рік.

Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження

Загалом Україна має отримати 18 таких систем, що фактично зробить її власником одного з найпотужніших підрозділів ППО на базі IRIS-T у світі. Попри те, що ці ракети не призначені для перехоплення балістичних цілей, вони демонструють майже стовідсоткову ефективність у боротьбі з крилатими ракетами, літаками та ударними безпілотниками, що робить їх критично важливими для захисту енергетичної інфраструктури.

Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW