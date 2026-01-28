$43.130.01
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Українська протиповітряна оборона використовує різноманітні системи для захисту від російських повітряних цілей. Системи ППО класифікуються за далекобійністю та типом, включаючи ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а також мобільні вогневі групи та авіацію.

Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
Фото: МВС України

Протиповітряна оборона (ППО) - один із ключових елементів захисту повітряного простору України від російських повітряних цілей таких, як дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети. Різні типи систем ППО мають різне призначення, зокрема одні ефективні проти дронів і літаків, інші - проти крилатих та балістичних ракет. УНН розповідає, які існують види ППО, їх призначення, та які їх можливості ураження.

Що таке ППО?

ППО - це протиповітряна оборона, часто до цих трьох букв додають ще слово "система" і не дарма, адже ППО це саме система протиповітряної оборони, яка охоплює безліч засобів виявлення та знищення, пов'язаних між собою.

Комплекс або система ППО передбачає собою радіолокаційну станцію, яка виявляє повітряні цілі, системи керування вогнем, звідки ведеться вогонь, та саму пускову установку. Тобто, одна система ППО може складатися із декількох одиниць техніки. 

Кожен окремий елемент не вирішує завдання захисту, лише у складі комплексу можна знайти і знищити повітряну ціль. Станція РЛС виявляє ворожу ціль в небі, після того, як ракету або літак противника виявлено, його політ відстежується, щоб визначити напрямок, висоту та швидкість. Ці дані потрібні для того, щоб сформувати цілевказівку, тобто задати маршрут польоту своєї зенітної ракети або вибрати попередження для зенітної гармати.

Є два основні принципи наведення:

  • командне наведення - коли команди ракеті, куди летіти, віддаються із землі;
    • самонаведення - коли сама ракета захоплює ціль і керує своїм польотом.

      Види ППО за далекобійністю та типом

      Системи ППО розділяють за далекобійністю, типом, призначенням. Наприклад, за дальністю ураження повітряних цілей засоби протиповітряної оборони поділяються на:

      • понад 100 км - дальньої дії;
        • до 100 км - середньої дальності;
          • до 30 км - малої дальності;
            • до 10 км - ближньої дії.

              Зокрема, до засобів ураження на ближній та малій дальності можна віднести ЗРК "Стріла-10", ЗРК "Оса", 2С6 "Тунгуска", ЗСУ-23-4, німецькі Gepard, Skyranger, Skynex, британські Stormer HVM, американські AN/TWQ-1 Avenger.

              Так, наприклад, ЗСУ-23-4 "Шилка", яка використовується в основному для знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстанях до 2500 м та висотах до 1500 м, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 м з місця, з короткої зупинки та в русі, має чотири 23-мм зенітні гармати, а тому відноситься до зенітних самохідних установок. 

              ЗСУ-23-2 "Шилка" на озброєнні ЗСУ

              Водночас, наприклад, 2С6 "Тунгуска", яка також призначена для знищення повітряних цілей, що летять на малій відстані, вже відноситься за типом ураження до зенітно-гарматних ракетних комплексів, адже має на своєму озброєнні дві 30мм автоматичні гармати та 8 керованих ракет, здатних знищувати ворожі цілі у повітрі.

              ЗГРК 2С6 "Тунгуска"

              Ще до систем ППО можна віднести переносні зенітно-ракетні комплекси, що може переноситись та застосовуватись одним або кількома військовослужбовцями. Такі комплекси призначені для ураження вертольотів і літаків противника, що летять низько, а також БПЛА та крилатих ракет.

              Так, у листопаді 2024 року солдат Наталія Грабарчук, яка в цивільному житті була вихователем в дитячому садочку, знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла" під час масованої атаки рф.

              “Попала, Наташа, попала”: військовослужбовиця знищила ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"17.11.24, 16:17 • 30429 переглядiв

              Призначення систем середньої дальності захист важливих об’єктів і угруповань військ, перехоплення літаків, крилатих ракет. Зокрема, на озброєнні України перебувають такі системи, як 9К37 "Бук", 9К330 "Тор", NASAMS, IRIS-T SLM, SAMP/T. Такі системи в основному використовують зенітні керовані ракети з радіолокаційним, інфрачервоним, або комбінованим наведенням. 

              Наприклад, "Бук" має гусеничну базу та призначені для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА, тощо) на малих та середніх висотах, в умовах інтенсивної радіопротидії.

              Пускова установка ЗРК "Бук-М1" на озброєнні ЗСУ

              Зазначимо, що у 2023 році деякі системи "Бук" переобладнали під використання американських ракет RIM-7 Sea Sparrow - керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, розроблена на початку 1960-х на базі ракети класу "повітря - повітря" AIM-7 Sparrow, прийнята на озброєння 1976-го. Це рішення суттєво вплинуло на систему ППО України, адже виробництво зенітних ракет для комплексів ППО "Бук-М1" та "С-300" є лише в росії.

              Пуск Sea Sparrow з військового корабля

              ЗРК "Тор" також має гусеничну базу та призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

              "Тракторні війська" "вкрали" російський ЗРК "Тор" на початку повномасштабного вторгнення 

              Система NASAMS - це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, розробки норвезької компанії Kongsberg та американської Raytheon. Його абревіатура розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, тобто "Норвезька вдосконалена ракетна система "земля-повітря". Цей ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов.

              Основним засобом ураження ЗРК NASAMS є авіаційна ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з активною радіолокаційною головкою самонаведення виробництва американської компанії Raytheon.

              ЗРК NASAMS

              Захоплення цілі радіолокаційною головкою самонаведення ракети відбувається вже в повітрі на дистанції до 20 км від цілі, після чого починається її активне самонаведення. Ракета AMRAAM оснащена уламково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії.

              Для підвищення живучості комплексу передбачається роззосередження пускових установок від пункту управління та РЛС на відстань декількох кілометрів. При цьому зв’язок з установками може бути організований кабельною, волоконно-оптичною або цифровою лінією зв’язку.

              Робота ЗРК NASAMS

               Системи ППО IRIS-T та SAMP/T мають колісну базу та призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей, що включають літаки, крилаті та балістичні ракети.

              Зокрема, Україна використовує два типи систем комплексів IRIS-T:

              • IRIS-T SLS - малий радіус дії, дальність до 12 км, висота до 8 км;
                • IRIS-T SLМ – середній радіус дії, дальність до 40 км, висота до 20 км.

                  Ракети IRIS-T вирізняються високою маневреністю та здатні вражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування.

                  Пускова установка комплексу IRIS-T SLM в Україні

                  Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24.01.26, 10:12 • 12173 перегляди

                  Aster 30 SAMP/T - це французько-італійська система протиповітряної оборони наземного базування, яка була розроблена для протидії високошвидкісним загрозам, як-от тактичні балістичні ракети, а також крилатим ракетам, літакам і БПЛА.

                  Пускова установка зенітного ракетного комплексу SAMP/T збройних сил Італії

                  Зазначимо, раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що з цього комплексу було збито російський літак.

                  SAMP/T збивав Сушку. Але й інші цілі. Є підтверджений літак

                  - сказав Ігнат.

                  Системи дальнього радіусу дії призначені для протиракетної оборони державного рівня, знищення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна має на своєму озброєнні системи С-300 та Patriot.

                  С-300 призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ і адміністративно-промислових центрів від ударів всіх типів літаків і вертольотів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних і балістичних ракет оперативно-тактичного призначення.

                  Система С-300В на параді до Дня незалежності України

                  Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

                  Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно.

                  Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.

                  ЗРК Patriot PAC-2 Повітряних сил ЗС України

                  Авіацію, хоч і не можна віднести до класичних систем ППО, проте у завданнях зі знищення російських повітряних цілей вона відіграє дедалі важливішу роль. Зокрема, у серпні 2024 року українські військові з гелікоптера Мі-8 армійської авіації збили російський ударний безпілотник Shahed-136.

                  Також у грудні 2024 року, під час масованої атаки рф, український пілот американського винищувача F-16 знищив шість крилатих ракет, дві з них - авіаційною гарматою.

                  У березні 2025 року винищувач Mirage-2000 збив крилату ракету Х-101 в українському небі під час російської атаки.

                  Окрім того, Україна вдало використовує мобільні вогневі групи для збиття ворожих дронів, адже це набагато дешевше, ніж використовувати зенітні ракети для збиття російських крилатих та балістичних ракет.

                  Робота мобільних вогневих груп - на фото можна побачити спарені кулемети "Максима", який розробили ще у 1883 році.

                  Павло Башинський

