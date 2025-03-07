Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну

У Повітряних силах показали перші фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час роботи в українському небі 7 березня, передає УНН.

Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі росія здійснила проти України масовану атаку ракетами і дронами, націлену переважно на енергетичну та цивільну інфраструктуру. 261 – стільки ракет і дронів запустила росія.

Через масовані удари рф по Україні оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію. Було приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі.