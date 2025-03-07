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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну

Київ • УНН

 • 26183 перегляди

Опубліковано історичні фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час збиття крилатих ракет Х-101 в українському небі. Атака відбулася 7 березня, коли РФ запустила 261 ракету та дрон по Україні.

Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну

У Повітряних силах показали перші фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час роботи в українському небі 7 березня, передає УНН.

Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року! 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі росія здійснила проти України масовану атаку ракетами і дронами, націлену переважно на енергетичну та цивільну інфраструктуру. 261 – стільки ракет і дронів запустила росія. 

Через масовані удари рф по Україні оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію. Було приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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