Перші фото з кабіни Mirage-2000: як французькі винищувачі захищають Україну
Київ • УНН
Опубліковано історичні фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час збиття крилатих ракет Х-101 в українському небі. Атака відбулася 7 березня, коли РФ запустила 261 ракету та дрон по Україні.
У Повітряних силах показали перші фото з кабіни французьких винищувачів Mirage-2000 під час роботи в українському небі 7 березня, передає УНН.
Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року!
Нагадаємо
Вночі росія здійснила проти України масовану атаку ракетами і дронами, націлену переважно на енергетичну та цивільну інфраструктуру. 261 – стільки ракет і дронів запустила росія.
Через масовані удари рф по Україні оперативне командування ЗС Польщі активізувало військову авіацію. Було приведено в готовність винищувачі, системи ППО та радіолокаційної розвідки. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі.