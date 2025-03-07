Первые фото из кабины Mirage-2000: как французские истребители защищают Украину
Киев • УНН
Опубликованы исторические фото из кабины французских истребителей Mirage-2000 во время сбития крылатых ракет Х-101 в украинском небе. Атака произошла 7 марта, когда рф запустила 261 ракету и дрон по Украине.
В Воздушных силах показали первые фото из кабины французских истребителей Mirage-2000 во время работы в украинском небе 7 марта, передает УНН.
Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных Сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года!
Напомним
Ночью россия осуществила против Украины массированную атаку ракетами и дронами, нацеленную преимущественно на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. 261 – столько ракет и дронов запустила Россия.
Из-за массированных ударов рф по Украине оперативное командование ВС Польши активизировало военную авиацию. Были приведены в готовность истребители, системы ПВО и радиолокационной разведки. Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете МиГ-31К и множестве ракет в воздушном пространстве.