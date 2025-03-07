Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну

Польща активізувала військову авіацію. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Увага. У зв’язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація.

Відповідно до чинних процедур оперативний командувач Збройних сил області мобілізував усі наявні сили та засоби. Чергові винищувальні пари були зведені, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки вийшли на найвищий стан готовності. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування - йдеться в повідомленні.

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