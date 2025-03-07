Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину
Киев • УНН
Оперативное командование ВС Польши активизировало военную авиацию из-за массированных ударов РФ по Украине. Приведены в готовность истребители, системы ПВО и радиолокационной разведки.
Польша активизировала военную авиацию. Самолеты поднялись в воздух из-за массированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.
Внимание. В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооруженных сил области мобилизовал все имеющиеся силы и средства. Очередные истребительные пары были подняты в воздух, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вышли на высший уровень готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожаемым территориям.
Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию
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