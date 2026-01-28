$42.960.17
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 8230 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 8126 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 9108 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 13180 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 16000 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12461 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 23990 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23699 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27636 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Германия передала Украине девять из восемнадцати запланированных комплексов IRIS-T, выполнив план на 2025 год. Эти системы, включающие пусковые установки и РЛС TRML-4D, формируют основу современной эшелонированной обороны Украины.

Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии

Германия продолжает системно укреплять украинское небо, передав уже девять зенитных ракетных комплексов IRIS-T из восемнадцати запланированных. По словам посла Германии в Украине Гайко Томса, Берлин успешно выполнил план на 2025 год и готовит следующие поставки систем, которые стали фундаментом современной эшелонированной обороны страны. Об этом пишет УНН.

Детали

На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины имеют на вооружении девять единиц IRIS-T, каждая из которых поставляется в особой конфигурации. В состав одного комплекса входят три пусковые установки SLM средней дальности и две установки SLS. Это позволяет украинским зенитчикам гибко реагировать на угрозы, используя различные типы ракет в зависимости от дистанции до объекта. Посол Томс подтвердил, что Германия не планирует останавливаться на достигнутом, и очередная партия вооружения поступит уже в ближайшее время.

Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации27.01.26, 19:46 • 4590 просмотров

Для обнаружения вражеских целей украинская версия IRIS-T использует современную радиолокационную станцию TRML-4D, которая способна видеть объекты на расстоянии до 250 километров. Помимо самих комплексов, такие РЛС передаются Украине и как отдельные обзорные станции для усиления общей ситуационной осведомленности. Ракеты системы SLM могут уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 40 километров, полагаясь на инфракрасную систему наведения, которая чрезвычайно устойчива к радиоэлектронным помехам.

Расширение производства и планы на будущее

Учитывая высокую эффективность комплекса в реальных боевых условиях, немецкий производитель Diehl Defence активно расширяет свои мощности. Компания запланировала запуск новой производственной линии, что позволит увеличить выпуск ракет до 2000 единиц ежегодно. Это вдвое превышает текущие возможности завода, которые сейчас составляют около 800-1000 ракет в год.

Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения28.01.26, 09:00 • 61444 просмотра

В целом Украина должна получить 18 таких систем, что фактически сделает ее владельцем одного из самых мощных подразделений ПВО на базе IRIS-T в мире. Несмотря на то, что эти ракеты не предназначены для перехвата баллистических целей, они демонстрируют почти стопроцентную эффективность в борьбе с крылатыми ракетами, самолетами и ударными беспилотниками, что делает их критически важными для защиты энергетической инфраструктуры. 

Украина заказала 18 систем IRIS-T у Германии - DW24.01.26, 10:12 • 12235 просмотров

Степан Гафтко

