Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии

Германия продолжает системно укреплять украинское небо, передав уже девять зенитных ракетных комплексов IRIS-T из восемнадцати запланированных. По словам посла Германии в Украине Гайко Томса, Берлин успешно выполнил план на 2025 год и готовит следующие поставки систем, которые стали фундаментом современной эшелонированной обороны страны. Об этом пишет УНН.

Детали

На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины имеют на вооружении девять единиц IRIS-T, каждая из которых поставляется в особой конфигурации. В состав одного комплекса входят три пусковые установки SLM средней дальности и две установки SLS. Это позволяет украинским зенитчикам гибко реагировать на угрозы, используя различные типы ракет в зависимости от дистанции до объекта. Посол Томс подтвердил, что Германия не планирует останавливаться на достигнутом, и очередная партия вооружения поступит уже в ближайшее время.

Для обнаружения вражеских целей украинская версия IRIS-T использует современную радиолокационную станцию TRML-4D, которая способна видеть объекты на расстоянии до 250 километров. Помимо самих комплексов, такие РЛС передаются Украине и как отдельные обзорные станции для усиления общей ситуационной осведомленности. Ракеты системы SLM могут уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 40 километров, полагаясь на инфракрасную систему наведения, которая чрезвычайно устойчива к радиоэлектронным помехам.

Расширение производства и планы на будущее

Учитывая высокую эффективность комплекса в реальных боевых условиях, немецкий производитель Diehl Defence активно расширяет свои мощности. Компания запланировала запуск новой производственной линии, что позволит увеличить выпуск ракет до 2000 единиц ежегодно. Это вдвое превышает текущие возможности завода, которые сейчас составляют около 800-1000 ракет в год.

В целом Украина должна получить 18 таких систем, что фактически сделает ее владельцем одного из самых мощных подразделений ПВО на базе IRIS-T в мире. Несмотря на то, что эти ракеты не предназначены для перехвата баллистических целей, они демонстрируют почти стопроцентную эффективность в борьбе с крылатыми ракетами, самолетами и ударными беспилотниками, что делает их критически важными для защиты энергетической инфраструктуры.

