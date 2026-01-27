Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 364 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 4238 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 6658 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 14913 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 13944 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 28196 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 19775 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 15855 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 27210 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26652 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
88%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 23293 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 26080 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 28369 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 14159 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 11660 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 14913 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 11747 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 28196 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 28486 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 27210 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Саламаха Орест Игоревич
Дэвид Бекхэм
Тим Бёртон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 838 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 6220 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 14247 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 29051 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 28183 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Министр обороны Украины Михаил Федоров обсудил с французской коллегой Катрин Вотрен усиление ПВО, поставки ракет и самолетов Mirage 2000-5. Франция передаст дополнительные ракеты собственного производства и истребители.

Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, во время которого стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом сообщил Министр обороны, передает УНН.

Детали

Федоров поблагодарил французскую сторону за многолетнее последовательное сотрудничество и значительный вклад в развитие украинских противовоздушных и авиационных возможностей. По его словам, это партнерство уже работает на защиту украинского неба.

Стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

Прежде всего речь шла об усилении систем противовоздушной обороны и противодействии новым технологическим угрозам. Украина рассчитывает на поставки французских боеприпасов для систем ПВО SAMP/T и Crotale, а также дальнобойных средств поражения.

Министр отметил готовность Франции уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты собственного производства.

Отдельно обсудили вопрос передачи Украине самолетов Mirage 2000-5. По словам Федорова, ожидается дополнительная поставка этих истребителей, что станет существенным усилением возможностей украинских Воздушных сил.

Также стороны затронули тему противодействия российскому "теневому флоту". Министр обороны отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности этой инфраструктуры, подчеркнув, что сокращение ресурсов России является ключевым фактором снижения ее способности финансировать войну.

Кроме того, Федоров пригласил Катрин Вотрен посетить Украину и выразил готовность переводить сотрудничество на новый уровень, в частности в сфере обмена данными и совместной аналитики.

"Спасибо Франции за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", — подытожил министр.

Напомним

Минобороны полностью цифровизировало поставки беспилотников для ВСУ с помощью системы DOT-Chain Arsenal. Это позволяет централизованно управлять обеспечением и отслеживать движение ресурсов в режиме реального времени, автоматизируя взаимодействие с поставщиками.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Дипломатка
Дассо Мираж 2000
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Франция
Украина