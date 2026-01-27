Украина и Франция усиливают сотрудничество в сфере ПВО и авиации

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, во время которого стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом сообщил Министр обороны, передает УНН.

Детали

Федоров поблагодарил французскую сторону за многолетнее последовательное сотрудничество и значительный вклад в развитие украинских противовоздушных и авиационных возможностей. По его словам, это партнерство уже работает на защиту украинского неба.

Стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

Прежде всего речь шла об усилении систем противовоздушной обороны и противодействии новым технологическим угрозам. Украина рассчитывает на поставки французских боеприпасов для систем ПВО SAMP/T и Crotale, а также дальнобойных средств поражения.

Министр отметил готовность Франции уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты собственного производства.

Отдельно обсудили вопрос передачи Украине самолетов Mirage 2000-5. По словам Федорова, ожидается дополнительная поставка этих истребителей, что станет существенным усилением возможностей украинских Воздушных сил.

Также стороны затронули тему противодействия российскому "теневому флоту". Министр обороны отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности этой инфраструктуры, подчеркнув, что сокращение ресурсов России является ключевым фактором снижения ее способности финансировать войну.

Кроме того, Федоров пригласил Катрин Вотрен посетить Украину и выразил готовность переводить сотрудничество на новый уровень, в частности в сфере обмена данными и совместной аналитики.

"Спасибо Франции за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", — подытожил министр.

Напомним

