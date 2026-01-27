Міноборони повністю цифровізувало постачання БПЛА для ЗСУ
Київ • УНН
Міноборони повністю цифровізувало постачання безпілотників для ЗСУ за допомогою системи DOT-Chain Arsenal. Це дозволяє централізовано керувати забезпеченням та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу, автоматизуючи взаємодію з постачальниками.
Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони перевела постачання безпілотників до ЗСУ у повністю цифровий формат. Про це йдеться на сайті міністерства, пише УНН.
Деталі
Для цього запровадили систему DOT-Chain Arsenal, яка дозволяє централізовано керувати забезпеченням оперативного рівня та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу.
Система працює на етапі, коли готову продукцію передають військовим. Вона автоматизує взаємодію з постачальниками, забезпечує прозорий розподіл дронів і формує якісні дані для управлінських рішень у сфері оборонного забезпечення, пояснило Міноборони.
Надалі DOT-Chain Arsenal поширять на постачання боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, наземної техніки, речового майна та пально-мастильних матеріалів.
Окремо в ДОТ наголосили на кібербезпеці системи. DOT-Chain відповідає вимогам Cybersecurity Framework 2.0 Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), а розробник системи пройшов оцінювання на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001.
