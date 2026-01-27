$43.130.01
Ексклюзив
16:28 • 1010 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 1748 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 10301 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 10940 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 22820 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 17397 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 14261 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 24478 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26041 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 17162 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Міноборони повністю цифровізувало постачання БПЛА для ЗСУ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міноборони повністю цифровізувало постачання безпілотників для ЗСУ за допомогою системи DOT-Chain Arsenal. Це дозволяє централізовано керувати забезпеченням та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу, автоматизуючи взаємодію з постачальниками.

Міноборони повністю цифровізувало постачання БПЛА для ЗСУ

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони перевела постачання безпілотників до ЗСУ у повністю цифровий формат. Про це йдеться на сайті міністерства, пише УНН.

Деталі

Для цього запровадили систему DOT-Chain Arsenal, яка дозволяє централізовано керувати забезпеченням оперативного рівня та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу.

Система працює на етапі, коли готову продукцію передають військовим. Вона автоматизує взаємодію з постачальниками, забезпечує прозорий розподіл дронів і формує якісні дані для управлінських рішень у сфері оборонного забезпечення, пояснило Міноборони.

Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ14.01.26, 12:38 • 3608 переглядiв

Надалі DOT-Chain Arsenal поширять на постачання боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, наземної техніки, речового майна та пально-мастильних матеріалів.

Окремо в ДОТ наголосили на кібербезпеці системи. DOT-Chain відповідає вимогам Cybersecurity Framework 2.0 Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), а розробник системи пройшов оцінювання на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001.

Державний оператор тилу забезпечуватиме Держспецтрансслужбу тиловою номенклатурою: у Міноборони розповіли деталі27.01.26, 14:20 • 2534 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Сполучені Штати Америки