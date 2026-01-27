Минобороны полностью цифровизировало поставки БПЛА для ВСУ

$43.130.01
Эксклюзив
16:28 • 1228 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 2002 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 10463 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 11038 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 22976 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 17452 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 14289 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 24552 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26063 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17176 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Популярные новости
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 16537 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 20784 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto27 января, 09:41 • 21952 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 24029 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 11598 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 10451 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков14:54 • 8646 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14 • 22968 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 24192 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 24549 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Саламаха Орест Игоревич
Владимир Зеленский
Музыкант
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львовская область
Львов
УНН Lite
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 3058 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 11752 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 27721 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 26897 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 27128 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Facebook
Старлинк

Минобороны полностью цифровизировало поставки БПЛА для ВСУ

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Минобороны полностью цифровизировало поставки беспилотников для ВСУ с помощью системы DOT-Chain Arsenal. Это позволяет централизованно управлять обеспечением и отслеживать движение ресурсов в режиме реального времени, автоматизируя взаимодействие с поставщиками.

Минобороны полностью цифровизировало поставки БПЛА для ВСУ

Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны перевело поставки беспилотников в ВСУ в полностью цифровой формат. Об этом говорится на сайте министерства, пишет УНН.

Подробности

Для этого была внедрена система DOT-Chain Arsenal, которая позволяет централизованно управлять обеспечением оперативного уровня и отслеживать движение ресурсов в режиме реального времени.

Система работает на этапе, когда готовая продукция передается военным. Она автоматизирует взаимодействие с поставщиками, обеспечивает прозрачное распределение дронов и формирует качественные данные для управленческих решений в сфере оборонного обеспечения, пояснило Минобороны.

Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ14.01.26, 12:38 • 3608 просмотров

В дальнейшем DOT-Chain Arsenal будет распространен на поставки боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, наземной техники, вещевого имущества и горюче-смазочных материалов.

Отдельно в ДОТ подчеркнули кибербезопасность системы. DOT-Chain соответствует требованиям Cybersecurity Framework 2.0 Национального института стандартов и технологий США (NIST), а разработчик системы прошел оценку на соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001.

Государственный оператор тыла будет обеспечивать Госспецтрансслужбу тыловой номенклатурой: в Минобороны рассказали детали27.01.26, 14:20 • 2544 просмотра

Ольга Розгон

