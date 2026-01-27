Минобороны полностью цифровизировало поставки БПЛА для ВСУ

Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны перевело поставки беспилотников в ВСУ в полностью цифровой формат. Об этом говорится на сайте министерства, пишет УНН.

Подробности

Для этого была внедрена система DOT-Chain Arsenal, которая позволяет централизованно управлять обеспечением оперативного уровня и отслеживать движение ресурсов в режиме реального времени.

Система работает на этапе, когда готовая продукция передается военным. Она автоматизирует взаимодействие с поставщиками, обеспечивает прозрачное распределение дронов и формирует качественные данные для управленческих решений в сфере оборонного обеспечения, пояснило Минобороны.

Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ

В дальнейшем DOT-Chain Arsenal будет распространен на поставки боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, наземной техники, вещевого имущества и горюче-смазочных материалов.

Отдельно в ДОТ подчеркнули кибербезопасность системы. DOT-Chain соответствует требованиям Cybersecurity Framework 2.0 Национального института стандартов и технологий США (NIST), а разработчик системы прошел оценку на соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001.

Государственный оператор тыла будет обеспечивать Госспецтрансслужбу тыловой номенклатурой: в Минобороны рассказали детали