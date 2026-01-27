$43.130.01
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Государственный оператор тыла будет обеспечивать Госспецтрансслужбу тыловой номенклатурой: в Минобороны рассказали детали

Киев • УНН

Кабинет министров Украины принял решение о передаче тыловых закупок Госспецтрансслужбы Агентству оборонных закупок "Государственный оператор тыла". Финансирование закупок составит около 2,9 млрд грн в год.

Государственный оператор тыла будет обеспечивать Госспецтрансслужбу тыловой номенклатурой: в Минобороны рассказали детали
Фото: Министерство обороны Украины

Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" будет осуществлять обеспечение Государственной специальной службы транспорта Украины (Госспецтрансслужба) тыловой номенклатурой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Отныне Государственная специальная служба транспорта будет формировать перечни и определять необходимые объемы товаров и услуг, тогда как Агентство будет брать на себя полный закупочный цикл - от предконтрактной подготовки до завершения поставки военным Госспецтрансслужбы.

Отмечается, что финансирование закупок будет осуществляться в пределах действующего бюджета Госспецтрансслужбы и составляет на данный момент около 2,9 млрд грн в год.

Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов отметил, что передача тыловых закупок Госспецтрансслужбы в Агентство позволяет Службе сосредоточиться на выполнении своих основных задач.

Вместо этого мы берем на себя ответственность за системное и прозрачное снабжение в рамках их бюджета

- заявил Жумадилов.

Напомним

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что в 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим будет выплачиваться в размере их месячного денежного обеспечения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
