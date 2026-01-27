Государственный оператор тыла будет обеспечивать Госспецтрансслужбу тыловой номенклатурой: в Минобороны рассказали детали

Фото: Министерство обороны Украины

Агентство оборонных закупок "Государственный оператор тыла" будет осуществлять обеспечение Государственной специальной службы транспорта Украины (Госспецтрансслужба) тыловой номенклатурой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подробности

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Отныне Государственная специальная служба транспорта будет формировать перечни и определять необходимые объемы товаров и услуг, тогда как Агентство будет брать на себя полный закупочный цикл - от предконтрактной подготовки до завершения поставки военным Госспецтрансслужбы.

Отмечается, что финансирование закупок будет осуществляться в пределах действующего бюджета Госспецтрансслужбы и составляет на данный момент около 2,9 млрд грн в год.

Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов отметил, что передача тыловых закупок Госспецтрансслужбы в Агентство позволяет Службе сосредоточиться на выполнении своих основных задач.

Вместо этого мы берем на себя ответственность за системное и прозрачное снабжение в рамках их бюджета - заявил Жумадилов.

Напомним

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что в 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим будет выплачиваться в размере их месячного денежного обеспечения.