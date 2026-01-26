У Міноборони пояснили розмір та умови надання матеріальної допомоги військовослужбовцям у 2026 році

У 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначають, що така допомога надається з метою підтримки військових у складних життєвих обставинах та для покриття соціально-побутових потреб.

Право на отримання матеріальної допомоги мають військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які проходять службу за контрактом або за призовом відповідно до чинного законодавства.

Для отримання виплати військовослужбовцю необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира із зазначенням підстав для надання матеріальної допомоги. Рішення про її виплату ухвалюється у межах фонду грошового забезпечення відповідної військової частини.

У Міністерстві оборони наголосили, що матеріальна допомога надається, як правило, один раз на рік, однак у виняткових випадках можливі додаткові виплати відповідно до встановлених норм.

У відомстві також закликали військовослужбовців звертатися до командирів та фінансових підрозділів частин для уточнення порядку оформлення документів та строків виплат.

Нагадаємо

У МО повідомляли про те, що іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.