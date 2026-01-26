$43.140.03
13:53 • 5432 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 12323 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 15216 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 27244 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 21299 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 41368 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21259 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38214 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23296 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28220 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
У Міноборони пояснили розмір та умови надання матеріальної допомоги військовослужбовцям у 2026 році

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У 2026 році військовослужбовці отримають матеріальну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення. Виплата призначена для підтримки у складних життєвих обставинах.

У Міноборони пояснили розмір та умови надання матеріальної допомоги військовослужбовцям у 2026 році

У 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначають, що така допомога надається з метою підтримки військових у складних життєвих обставинах та для покриття соціально-побутових потреб.

Право на отримання матеріальної допомоги мають військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які проходять службу за контрактом або за призовом відповідно до чинного законодавства.

Для отримання виплати військовослужбовцю необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира із зазначенням підстав для надання матеріальної допомоги. Рішення про її виплату ухвалюється у межах фонду грошового забезпечення відповідної військової частини.

У Міністерстві оборони наголосили, що матеріальна допомога надається, як правило, один раз на рік, однак у виняткових випадках можливі додаткові виплати відповідно до встановлених норм.

У відомстві також закликали військовослужбовців звертатися до командирів та фінансових підрозділів частин для уточнення порядку оформлення документів та строків виплат.

Нагадаємо

У МО повідомляли про те, що іноземні добровольці, які захищають Україну за контрактом, мають право на статус учасника бойових дій. Процедура отримання ідентична тій, що діє для громадян України.

Андрій Тимощенков

