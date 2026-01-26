В Минобороны объяснили размер и условия предоставления материальной помощи военнослужащим в 2026 году

В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим выплачивается в размере их месячного денежного довольствия. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что такая помощь предоставляется с целью поддержки военных в сложных жизненных обстоятельствах и для покрытия социально-бытовых нужд.

Право на получение материальной помощи имеют военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, проходящие службу по контракту или по призыву в соответствии с действующим законодательством.

Для получения выплаты военнослужащему необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира с указанием оснований для предоставления материальной помощи. Решение о ее выплате принимается в пределах фонда денежного обеспечения соответствующей воинской части.

В Министерстве обороны подчеркнули, что материальная помощь предоставляется, как правило, один раз в год, однако в исключительных случаях возможны дополнительные выплаты в соответствии с установленными нормами.

В ведомстве также призвали военнослужащих обращаться к командирам и финансовым подразделениям частей для уточнения порядка оформления документов и сроков выплат.

Напомним

В МО сообщали о том, что иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.