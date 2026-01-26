$43.140.03
В Минобороны объяснили размер и условия предоставления материальной помощи военнослужащим в 2026 году

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В 2026 году военнослужащие получат материальную помощь в размере месячного денежного довольствия. Выплата предназначена для поддержки в сложных жизненных обстоятельствах.

В Минобороны объяснили размер и условия предоставления материальной помощи военнослужащим в 2026 году

В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим выплачивается в размере их месячного денежного довольствия. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что такая помощь предоставляется с целью поддержки военных в сложных жизненных обстоятельствах и для покрытия социально-бытовых нужд.

Право на получение материальной помощи имеют военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, проходящие службу по контракту или по призыву в соответствии с действующим законодательством.

Для получения выплаты военнослужащему необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира с указанием оснований для предоставления материальной помощи. Решение о ее выплате принимается в пределах фонда денежного обеспечения соответствующей воинской части.

В Министерстве обороны подчеркнули, что материальная помощь предоставляется, как правило, один раз в год, однако в исключительных случаях возможны дополнительные выплаты в соответствии с установленными нормами.

В ведомстве также призвали военнослужащих обращаться к командирам и финансовым подразделениям частей для уточнения порядка оформления документов и сроков выплат.

Напомним

В МО сообщали о том, что иностранные добровольцы, защищающие Украину по контракту, имеют право на статус участника боевых действий. Процедура получения идентична той, что действует для граждан Украины.

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина