День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 11743 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 11779 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 14536 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 30306 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 78437 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45754 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48735 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40574 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66707 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Головна
Державний оператор тилу забезпечуватиме Держспецтрансслужбу тиловою номенклатурою: у Міноборони розповіли деталі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу тилових закупівель Держспецтрансслужби Агенції оборонних закупівель "Державний оператор тилу". Фінансування закупівель становитиме близько 2,9 млрд грн на рік.

Державний оператор тилу забезпечуватиме Держспецтрансслужбу тиловою номенклатурою: у Міноборони розповіли деталі
Фото: Міністерство оборони України

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" здійснюватиме забезпечення Державної спеціальної служби транспорту України (Держспецтрансслужба) тиловою номенклатурою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер Державна спеціальна служба транспорту формуватиме переліки та визначатиме необхідні обсяги товарів і послуг, тоді як Агенція братиме на себе повний закупівельний цикл - від передконтрактної підготовки до завершення постачання військовим Держспецтрансслужби.

Зазначається, що фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов зазначив, що передача тилових закупівель Держспецтрансслужби до Агенції дозволяє Службі зосередитися на виконанні своїх основних завдань.

Натомість ми беремо на себе відповідальність за системне та прозоре постачання в межах їхнього бюджету

- заявив Жумаділов.

Нагадаємо

Раніше в Міноборони України заявляли, що в 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям виплачуватиметься у розмірі їх місячного грошового забезпечення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України