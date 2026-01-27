Державний оператор тилу забезпечуватиме Держспецтрансслужбу тиловою номенклатурою: у Міноборони розповіли деталі

Фото: Міністерство оборони України

Агенція оборонних закупівель "Державний оператор тилу" здійснюватиме забезпечення Державної спеціальної служби транспорту України (Держспецтрансслужба) тиловою номенклатурою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Відтепер Державна спеціальна служба транспорту формуватиме переліки та визначатиме необхідні обсяги товарів і послуг, тоді як Агенція братиме на себе повний закупівельний цикл - від передконтрактної підготовки до завершення постачання військовим Держспецтрансслужби.

Зазначається, що фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов зазначив, що передача тилових закупівель Держспецтрансслужби до Агенції дозволяє Службі зосередитися на виконанні своїх основних завдань.

Натомість ми беремо на себе відповідальність за системне та прозоре постачання в межах їхнього бюджету - заявив Жумаділов.

Нагадаємо

