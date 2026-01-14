Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ
Киев • УНН
Михаил Федоров, кандидат на должность министра обороны, сообщил о предстоящем глубоком аудите Минобороны и ВСУ. Целью аудита является поиск дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального обеспечения военнослужащих.
В ближайшее время в Украине проведут глубокий аудит Министерства обороны и Вооруженных сил. Об этом сообщил Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада рассматривает на должность министра обороны, передает УНН.
Детали
В ближайшее время мы проведем глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих
Он также отметил, что все детали будущих шагов уже доведены до Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.
Не все планы я могу озвучивать публично, но Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями
Напомним
В Верховной Раде начата процедура назначения Михаила Федорова на должность Министра обороны. Это может занять примерно 45 минут.