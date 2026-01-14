Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ

В ближайшее время в Украине проведут глубокий аудит Министерства обороны и Вооруженных сил. Об этом сообщил Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада рассматривает на должность министра обороны, передает УНН.

Детали

В ближайшее время мы проведем глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих - говорит Федоров.

Он также отметил, что все детали будущих шагов уже доведены до Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Не все планы я могу озвучивать публично, но Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями - добавил он.

Напомним

В Верховной Раде начата процедура назначения Михаила Федорова на должность Министра обороны. Это может занять примерно 45 минут.