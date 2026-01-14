Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ

$43.180.08
Эксклюзив
10:05 • 1624 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 4094 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 6416 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 10831 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 36162 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 36411 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 32843 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34190 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 53174 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 28625 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Ночная атака на Кривой Рог: более 45 тысяч абонентов остались без света
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo
В ЦПД предупредили о новых схемах взлома аккаунтов в Telegram через личные сообщения
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 53174 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 77079 просмотра
Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Михаил Федоров, кандидат на должность министра обороны, сообщил о предстоящем глубоком аудите Минобороны и ВСУ. Целью аудита является поиск дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального обеспечения военнослужащих.

Федоров анонсировал глубокий аудит Минобороны и ВСУ

В ближайшее время в Украине проведут глубокий аудит Министерства обороны и Вооруженных сил. Об этом сообщил Михаил Федоров, кандидатуру которого Верховная Рада рассматривает на должность министра обороны, передает УНН.

Детали

В ближайшее время мы проведем глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих

 - говорит Федоров.

Он также отметил, что все детали будущих шагов уже доведены до Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Не все планы я могу озвучивать публично, но Комитет по вопросам национальной безопасности ознакомлен со всеми деталями

- добавил он.

Напомним

В Верховной Раде начата процедура назначения Михаила Федорова на должность Министра обороны. Это может занять примерно 45 минут.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины