Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ

Найближчим часом в Україні проведуть глибокий аудит Міністерства оборони та Збройних сил. Про це повідомив Михайло Федоров, кандидатуру якого Верховна Рада розглядає на посаду міністра оборони, передає УНН.

Найближчим часом ми зробимо глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців

Він також зазначив, що всі деталі майбутніх кроків уже доведені до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Не всі плани я можу озвучувати публічно, але Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями