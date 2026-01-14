Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 1614 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 4080 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 6398 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 10822 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 36147 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 36404 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 32836 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34188 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53168 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28623 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Кривий Ріг: понад 45 тисяч абонентів залишилися без світла14 січня, 00:44 • 5074 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 21717 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 12036 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 16205 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 10966 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 16428 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 36147 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53168 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 44539 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 77072 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Олексій Гончаренко
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 19139 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 54064 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 47209 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 52088 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 53561 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Financial Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Михайло Федоров, кандидат на посаду міністра оборони, повідомив про майбутній глибокий аудит Міноборони та ЗСУ. Метою аудиту є пошук додаткових можливостей для покращення фінансового та соціального забезпечення військовослужбовців.

Федоров анонсував глибокий аудит Міноборони та ЗСУ

Найближчим часом в Україні проведуть глибокий аудит Міністерства оборони та Збройних сил. Про це повідомив Михайло Федоров, кандидатуру якого Верховна Рада розглядає на посаду міністра оборони, передає УНН.

Деталі

Найближчим часом ми зробимо глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців

 - каже Федоров.

Він також зазначив, що всі деталі майбутніх кроків уже доведені до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Не всі плани я можу озвучувати публічно, але Комітет з питань національної безпеки ознайомлений з усіма деталями

- додав він.

Нагадаємо

У Верховній Раді розпочато процедуру призначення Михайла Федорова на посаду Міністра оборони. Це може зайняти приблизно 45 хвилин.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Збройні сили України