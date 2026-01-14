У Раді розпочали процедуру призначення Федорова міністром оборони

У Верховній Раді почали процедуру призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомив в Telegram нардеп Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп, займе приблизно 45 хвилин. Водночас Желєзняк зазначив, що Президента України Володимира Зеленського не буде на представлені міністра оборони.

Нагадаємо

Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, набравши лише 210 голосів. Раніше його звільнили з посади міністра оборони, а влітку 2024 року він пішов з посади прем'єр-міністра.