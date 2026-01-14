В Раде начали процедуру назначения Федорова министром обороны

В Верховной Раде начали процедуру назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Как отметил нардеп, займет примерно 45 минут. В то же время Железняк отметил, что Президента Украины Владимира Зеленского не будет на представлении министра обороны.

Напомним

Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, набрав лишь 210 голосов. Ранее его уволили с должности министра обороны, а летом 2024 года он ушел с должности премьер-министра.