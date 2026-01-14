$43.180.08
Эксклюзив
10:05 • 1296 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 3658 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 5914 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 10494 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 35570 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 36158 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 32644 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34094 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 52839 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 28600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
В Раде начали процедуру назначения Федорова министром обороны

Киев • УНН

 • 660 просмотра

В Верховной Раде начата процедура назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Это может занять примерно 45 минут.

В Раде начали процедуру назначения Федорова министром обороны

В Верховной Раде начали процедуру назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Как отметил нардеп, займет примерно 45 минут. В то же время Железняк отметил, что Президента Украины Владимира Зеленского не будет на представлении министра обороны.

Напомним

Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, набрав лишь 210 голосов. Ранее его уволили с должности министра обороны, а летом 2024 года он ушел с должности премьер-министра.

Евгений Устименко

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Ярослав Железняк