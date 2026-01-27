$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Facebook

Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації

Київ • УНН

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив з французькою колегою Катрін Вотрен посилення ППО, постачання ракет та літаків Mirage 2000-5. Франція передасть додаткові ракети власного виробництва та винищувачі.

Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, під час якої сторони обговорили подальшу військову підтримку України. Про це повідомив Міністр оборони, передає УНН.

Деталі

Федоров подякував французькій стороні за багаторічну послідовну співпрацю та значний внесок у розвиток українських протиповітряних і авіаційних спроможностей. За його словами, це партнерство вже працює на захист українського неба.

Сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Перш за все йшлося про посилення систем протиповітряної оборони та протидію новим технологічним загрозам. Україна розраховує на постачання французьких боєприпасів для систем ППО SAMP/T і Crotale, а також далекобійних засобів ураження.

Міністр зазначив готовність Франції вже найближчим часом передати додаткові ракети власного виробництва.

Окремо обговорили питання передачі Україні літаків Mirage 2000-5. За словами Федорова, очікується додаткове постачання цих винищувачів, що стане суттєвим підсиленням можливостей українських Повітряних сил.

Також сторони торкнулися теми протидії російському "тіньовому флоту". Міністр оборони відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності цієї інфраструктури, наголосивши, що скорочення ресурсів Росії є ключовим фактором зниження її здатності фінансувати війну.

Крім того, Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та висловив готовність переводити співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики.

"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", — підсумував міністр.

Нагадаємо

Міноборони повністю цифровізувало постачання безпілотників для ЗСУ за допомогою системи DOT-Chain Arsenal. Це дозволяє централізовано керувати забезпеченням та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу, автоматизуючи взаємодію з постачальниками.

Андрій Тимощенков

