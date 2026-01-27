Україна та Франція посилюють співпрацю у сфері ППО та авіації

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністеркою збройних сил Франції Катрін Вотрен, під час якої сторони обговорили подальшу військову підтримку України. Про це повідомив Міністр оборони, передає УНН.

Деталі

Федоров подякував французькій стороні за багаторічну послідовну співпрацю та значний внесок у розвиток українських протиповітряних і авіаційних спроможностей. За його словами, це партнерство вже працює на захист українського неба.

Сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Перш за все йшлося про посилення систем протиповітряної оборони та протидію новим технологічним загрозам. Україна розраховує на постачання французьких боєприпасів для систем ППО SAMP/T і Crotale, а також далекобійних засобів ураження.

Міністр зазначив готовність Франції вже найближчим часом передати додаткові ракети власного виробництва.

Окремо обговорили питання передачі Україні літаків Mirage 2000-5. За словами Федорова, очікується додаткове постачання цих винищувачів, що стане суттєвим підсиленням можливостей українських Повітряних сил.

Також сторони торкнулися теми протидії російському "тіньовому флоту". Міністр оборони відзначив принципову позицію Франції щодо обмеження діяльності цієї інфраструктури, наголосивши, що скорочення ресурсів Росії є ключовим фактором зниження її здатності фінансувати війну.

Крім того, Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та висловив готовність переводити співпрацю на новий рівень, зокрема у сфері обміну даними та спільної аналітики.

"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", — підсумував міністр.

Нагадаємо

Міноборони повністю цифровізувало постачання безпілотників для ЗСУ за допомогою системи DOT-Chain Arsenal. Це дозволяє централізовано керувати забезпеченням та відстежувати рух ресурсів у режимі реального часу, автоматизуючи взаємодію з постачальниками.