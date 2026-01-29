$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 4108 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 12521 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 15761 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 14252 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 14185 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16935 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 19208 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13988 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25322 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24444 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Норвегия выбрала южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo вместо американских HIMARS

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Норвегия закупит южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo на 2 миллиарда долларов. Это позволит укрепить оборону в арктических регионах и сдержать агрессию РФ.

Норвегия выбрала южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo вместо американских HIMARS

Парламент Норвегии одобрил выделение 2 миллиардов долларов на закупку дальнобойной артиллерии для укрепления обороны в арктических регионах. Несмотря на отсутствие официального объявления, источники в правительстве подтверждают, что Осло отдал предпочтение южнокорейской системе K239 Chunmoo, которая выиграла конкуренцию у известных американских установок M142 HIMARS. Об этом пишет УНН.

Детали

Главными факторами в пользу K239 Chunmoo стали возможность поражения целей на расстоянии до 500 км и способность производителя Hanwha Aerospace обеспечить чрезвычайно короткие сроки поставки. Норвежские парламентарии подчеркивают, что это оружие является критически важным для сдерживания потенциальной агрессии РФ на общем участке границы на севере. За выделенные 19,5 миллиардов крон планируется приобрести 16 пусковых установок и значительный запас ракет.

Украина получила ровно половину обещанных комплексов IRIS-T от Германии28.01.26, 22:46 • 3150 просмотров

Норвегия также рассматривала вариант разработки собственного европейского аналога РСЗО, однако этот путь сочли слишком долгим и дорогим. Вместо этого Южная Корея предлагает не только готовую технику, но и потенциальную локализацию производства боеприпасов, что уже успешно реализуется в Польше. Это позволит Норвегии быстро нарастить огневую мощь в стратегически важном регионе.

Проигрыш HIMARS на скандинавском рынке

Американский HIMARS, несмотря на свою эффективность в войне в Украине, проиграл тендер из-за загруженности мощностей в США и длинных очередей ожидания. Для Норвегии фактор времени стал решающим, поскольку угрозы в Арктике требуют немедленного усиления армии. Таким образом, K239 Chunmoo продолжает свое наступление на европейском рынке вооружений, демонстрируя преимущество корейского ВПК в скорости и гибкости производства. 

Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times02.10.25, 09:36 • 36176 просмотров

Степан Гафтко

