Норвегия выбрала южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo вместо американских HIMARS

Парламент Норвегии одобрил выделение 2 миллиардов долларов на закупку дальнобойной артиллерии для укрепления обороны в арктических регионах. Несмотря на отсутствие официального объявления, источники в правительстве подтверждают, что Осло отдал предпочтение южнокорейской системе K239 Chunmoo, которая выиграла конкуренцию у известных американских установок M142 HIMARS. Об этом пишет УНН.

Детали

Главными факторами в пользу K239 Chunmoo стали возможность поражения целей на расстоянии до 500 км и способность производителя Hanwha Aerospace обеспечить чрезвычайно короткие сроки поставки. Норвежские парламентарии подчеркивают, что это оружие является критически важным для сдерживания потенциальной агрессии РФ на общем участке границы на севере. За выделенные 19,5 миллиардов крон планируется приобрести 16 пусковых установок и значительный запас ракет.

Норвегия также рассматривала вариант разработки собственного европейского аналога РСЗО, однако этот путь сочли слишком долгим и дорогим. Вместо этого Южная Корея предлагает не только готовую технику, но и потенциальную локализацию производства боеприпасов, что уже успешно реализуется в Польше. Это позволит Норвегии быстро нарастить огневую мощь в стратегически важном регионе.

Проигрыш HIMARS на скандинавском рынке

Американский HIMARS, несмотря на свою эффективность в войне в Украине, проиграл тендер из-за загруженности мощностей в США и длинных очередей ожидания. Для Норвегии фактор времени стал решающим, поскольку угрозы в Арктике требуют немедленного усиления армии. Таким образом, K239 Chunmoo продолжает свое наступление на европейском рынке вооружений, демонстрируя преимущество корейского ВПК в скорости и гибкости производства.

