Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 8194 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 11384 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 12887 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 15259 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16192 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16806 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31164 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15714 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16240 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
США закуповують бронемашини COMMANDO Select для України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Армія США замовила 65 бронеавтомобілів COMMANDO Select для України за понад 163 мільйони доларів. Техніка призначена для високомобільних операцій та захисту екіпажу.

США закуповують бронемашини COMMANDO Select для України

Армія США замовила партію з 65 бронеавтомобілів COMMANDO Select для посилення оборонних спроможностей України. Контракт вартістю понад 163 мільйони доларів передбачає постачання нової техніки, адаптованої до сучасних умов ведення бойових дій. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Компанія Textron Systems отримала замовлення в межах Ініціативи сприяння безпеці України "USAI". Трирічна угода з фіксованою ціною включає виготовлення бронемашин та забезпечення запасними частинами. Фінансування здійснюється через механізм прямих продажів, що дозволяє залучати нові виробничі потужності замість використання наявних запасів американського Міноборони.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8841 перегляд

Призначення та можливості техніки

Бронемашини COMMANDO Select призначені для високомобільних операцій у складних ландшафтних умовах. Платформа забезпечує захист екіпажу від артилерії та безпілотників, виконуючи функції транспортування персоналу, мобільного командування та завдань військової поліції. Дана модель пройшла перевірку часом, перебуваючи на озброєнні армії США протягом останніх двадцяти років.

Посилення мобільності на фронті

Нова техніка допоможе українським силам ефективніше маневрувати вздовж протяжних ліній фронту та забезпечувати логістичну безпеку. На відміну від важких гусеничних платформ, ці машини орієнтовані на швидке реагування та розосереджені операції. Виробництво та поставка всієї партії мають бути завершені до кінця трирічного терміну. 

Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ14.01.26, 20:36 • 39276 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Армія США
Міністерство оборони США
Сполучені Штати Америки
Україна