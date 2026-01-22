США закуповують бронемашини COMMANDO Select для України

Армія США замовила партію з 65 бронеавтомобілів COMMANDO Select для посилення оборонних спроможностей України. Контракт вартістю понад 163 мільйони доларів передбачає постачання нової техніки, адаптованої до сучасних умов ведення бойових дій. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Компанія Textron Systems отримала замовлення в межах Ініціативи сприяння безпеці України "USAI". Трирічна угода з фіксованою ціною включає виготовлення бронемашин та забезпечення запасними частинами. Фінансування здійснюється через механізм прямих продажів, що дозволяє залучати нові виробничі потужності замість використання наявних запасів американського Міноборони.

Призначення та можливості техніки

Бронемашини COMMANDO Select призначені для високомобільних операцій у складних ландшафтних умовах. Платформа забезпечує захист екіпажу від артилерії та безпілотників, виконуючи функції транспортування персоналу, мобільного командування та завдань військової поліції. Дана модель пройшла перевірку часом, перебуваючи на озброєнні армії США протягом останніх двадцяти років.

Посилення мобільності на фронті

Нова техніка допоможе українським силам ефективніше маневрувати вздовж протяжних ліній фронту та забезпечувати логістичну безпеку. На відміну від важких гусеничних платформ, ці машини орієнтовані на швидке реагування та розосереджені операції. Виробництво та поставка всієї партії мають бути завершені до кінця трирічного терміну.

