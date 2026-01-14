Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 2494 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 5070 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 6866 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 10435 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 12340 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12334 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12938 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11909 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17677 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10325 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14 січня, 08:52 • 15093 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 21765 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 8190 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22931 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 8454 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 17668 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 23012 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 37322 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51569 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 64402 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Ірак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24791 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59483 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 52052 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56724 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 58036 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Японія передала Україні фінальну партію з 14 одиниць спецтехніки, що завершує виконання додаткового пакета допомоги. До вантажу увійшли вантажівки, автомобілі високої мобільності та гусеничні транспортери.

Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ

Посольство Японії повідомило про прибуття до Польщі фінальної партії транспортних засобів Сил самооборони України. Поставка 14 одиниць спецтехніки, що відбулася 12 січня, завершує виконання додаткового пакета допомоги, затвердженого в жовтні 2024 року. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

До складу вантажу увійшли півторатонні вантажівки та автомобілі високої мобільності. Ця партія стала завершенням траншу з 30 машин, які доповнили переданий раніше парк зі 101 одиниці техніки.

Японія перерахувала 47,7 млн євро на відбудову України: кошти підуть на розмінування та інфраструктуру30.12.25, 20:37 • 8285 переглядiв

Українська сторона отримала специфічні платформи для роботи у складних умовах:

  • Всюдиходи Toyota (HMV) та легкі вантажівки Mitsubishi Kogata.
    • Гусеничні транспортери Morooka для територій без розвиненої дорожньої мережі.

      Техніка використовуватиметься для швидкого перекидання військ, підвезення боєприпасів та евакуації поранених у районах, що перебувають під постійними атаками.

      Стратегічна підтримка в межах обмежень

      Попри суворі внутрішні обмеження на експорт зброї, Токіо продовжує системно забезпечувати Україну нелетальною технікою. У Міністерстві оборони Японії підкреслили, що передача цих засобів є прямою відповіддю на запити Києва щодо посилення мобільності підрозділів. Японський уряд запевнив у подальшій підтримці оперативних потреб України. 

      Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів20.12.25, 02:12 • 31014 переглядiв

      Степан Гафтко

      Війна в УкраїніНовини Світу
      Техніка
      Мобілізація
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Японія
      Київ
      Польща