Логістичний щит від Токіо: Японія завершила передачу спецтехніки для ЗСУ
Київ • УНН
Японія передала Україні фінальну партію з 14 одиниць спецтехніки, що завершує виконання додаткового пакета допомоги. До вантажу увійшли вантажівки, автомобілі високої мобільності та гусеничні транспортери.
Посольство Японії повідомило про прибуття до Польщі фінальної партії транспортних засобів Сил самооборони України. Поставка 14 одиниць спецтехніки, що відбулася 12 січня, завершує виконання додаткового пакета допомоги, затвердженого в жовтні 2024 року. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
До складу вантажу увійшли півторатонні вантажівки та автомобілі високої мобільності. Ця партія стала завершенням траншу з 30 машин, які доповнили переданий раніше парк зі 101 одиниці техніки.
Українська сторона отримала специфічні платформи для роботи у складних умовах:
- Всюдиходи Toyota (HMV) та легкі вантажівки Mitsubishi Kogata.
- Гусеничні транспортери Morooka для територій без розвиненої дорожньої мережі.
Техніка використовуватиметься для швидкого перекидання військ, підвезення боєприпасів та евакуації поранених у районах, що перебувають під постійними атаками.
Стратегічна підтримка в межах обмежень
Попри суворі внутрішні обмеження на експорт зброї, Токіо продовжує системно забезпечувати Україну нелетальною технікою. У Міністерстві оборони Японії підкреслили, що передача цих засобів є прямою відповіддю на запити Києва щодо посилення мобільності підрозділів. Японський уряд запевнив у подальшій підтримці оперативних потреб України.
