17:38 • 2488 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 5050 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 6854 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 10431 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 12336 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12328 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12934 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11905 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17668 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10323 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:53 • 17668 просмотра
Эксклюзив
12:53 • 17668 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 23012 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 37322 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 51569 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 64401 просмотра
Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Япония передала Украине финальную партию из 14 единиц спецтехники, что завершает выполнение дополнительного пакета помощи. В груз вошли грузовики, автомобили высокой мобильности и гусеничные транспортеры.

Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ

Посольство Японии сообщило о прибытии в Польшу финальной партии транспортных средств Сил самообороны Украины. Поставка 14 единиц спецтехники, состоявшаяся 12 января, завершает выполнение дополнительного пакета помощи, утвержденного в октябре 2024 года. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Подробности

В состав груза вошли полуторатонные грузовики и автомобили высокой мобильности. Эта партия стала завершением транша из 30 машин, которые дополнили переданный ранее парк из 101 единицы техники.

Япония перечислила 47,7 млн евро на восстановление Украины: средства пойдут на разминирование и инфраструктуру

Украинская сторона получила специфические платформы для работы в сложных условиях:

  • Вездеходы Toyota (HMV) и легкие грузовики Mitsubishi Kogata.
    • Гусеничные транспортеры Morooka для территорий без развитой дорожной сети.

      Техника будет использоваться для быстрой переброски войск, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых в районах, находящихся под постоянными атаками.

      Стратегическая поддержка в рамках ограничений

      Несмотря на строгие внутренние ограничения на экспорт оружия, Токио продолжает системно обеспечивать Украину нелетальной техникой. В Министерстве обороны Японии подчеркнули, что передача этих средств является прямым ответом на запросы Киева по усилению мобильности подразделений. Японское правительство заверило в дальнейшей поддержке оперативных потребностей Украины. 

      Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов

      Степан Гафтко

      Война в УкраинеНовости Мира
      Техника
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      Япония
      Киев
      Польша