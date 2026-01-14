Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ
Киев • УНН
Япония передала Украине финальную партию из 14 единиц спецтехники, что завершает выполнение дополнительного пакета помощи. В груз вошли грузовики, автомобили высокой мобильности и гусеничные транспортеры.
Посольство Японии сообщило о прибытии в Польшу финальной партии транспортных средств Сил самообороны Украины. Поставка 14 единиц спецтехники, состоявшаяся 12 января, завершает выполнение дополнительного пакета помощи, утвержденного в октябре 2024 года. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Подробности
В состав груза вошли полуторатонные грузовики и автомобили высокой мобильности. Эта партия стала завершением транша из 30 машин, которые дополнили переданный ранее парк из 101 единицы техники.
Украинская сторона получила специфические платформы для работы в сложных условиях:
- Вездеходы Toyota (HMV) и легкие грузовики Mitsubishi Kogata.
- Гусеничные транспортеры Morooka для территорий без развитой дорожной сети.
Техника будет использоваться для быстрой переброски войск, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых в районах, находящихся под постоянными атаками.
Стратегическая поддержка в рамках ограничений
Несмотря на строгие внутренние ограничения на экспорт оружия, Токио продолжает системно обеспечивать Украину нелетальной техникой. В Министерстве обороны Японии подчеркнули, что передача этих средств является прямым ответом на запросы Киева по усилению мобильности подразделений. Японское правительство заверило в дальнейшей поддержке оперативных потребностей Украины.
