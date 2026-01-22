США закупают бронемашины COMMANDO Select для Украины

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 1102 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 8146 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 11367 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 12868 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 15256 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16192 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16806 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31156 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15714 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16240 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.1м/с
90%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 23683 просмотра
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 6180 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 9792 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15059 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9198 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 9470 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 15199 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 31159 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 23806 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78040 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 2560 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26319 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23066 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 27706 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66852 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

США закупают бронемашины COMMANDO Select для Украины

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Армия США заказала 65 бронеавтомобилей COMMANDO Select для Украины на сумму более 163 миллионов долларов. Техника предназначена для высокомобильных операций и защиты экипажа.

США закупают бронемашины COMMANDO Select для Украины

Армия США заказала партию из 65 бронеавтомобилей COMMANDO Select для усиления оборонных возможностей Украины. Контракт стоимостью более 163 миллионов долларов предусматривает поставку новой техники, адаптированной к современным условиям ведения боевых действий. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Компания Textron Systems получила заказ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины "USAI". Трехлетнее соглашение с фиксированной ценой включает изготовление бронемашин и обеспечение запасными частями. Финансирование осуществляется через механизм прямых продаж, что позволяет привлекать новые производственные мощности вместо использования имеющихся запасов американского Минобороны.

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico13.01.26, 16:32 • 8841 просмотр

Назначение и возможности техники

Бронемашины COMMANDO Select предназначены для высокомобильных операций в сложных ландшафтных условиях. Платформа обеспечивает защиту экипажа от артиллерии и беспилотников, выполняя функции транспортировки персонала, мобильного командования и задач военной полиции. Данная модель прошла проверку временем, находясь на вооружении армии США в течение последних двадцати лет.

Усиление мобильности на фронте

Новая техника поможет украинским силам эффективнее маневрировать вдоль протяженных линий фронта и обеспечивать логистическую безопасность. В отличие от тяжелых гусеничных платформ, эти машины ориентированы на быстрое реагирование и рассредоточенные операции. Производство и поставка всей партии должны быть завершены до конца трехлетнего срока. 

Логистический щит от Токио: Япония завершила передачу спецтехники для ВСУ14.01.26, 20:36 • 39276 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Армия Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина