США закупают бронемашины COMMANDO Select для Украины

Армия США заказала партию из 65 бронеавтомобилей COMMANDO Select для усиления оборонных возможностей Украины. Контракт стоимостью более 163 миллионов долларов предусматривает поставку новой техники, адаптированной к современным условиям ведения боевых действий. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Компания Textron Systems получила заказ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины "USAI". Трехлетнее соглашение с фиксированной ценой включает изготовление бронемашин и обеспечение запасными частями. Финансирование осуществляется через механизм прямых продаж, что позволяет привлекать новые производственные мощности вместо использования имеющихся запасов американского Минобороны.

Назначение и возможности техники

Бронемашины COMMANDO Select предназначены для высокомобильных операций в сложных ландшафтных условиях. Платформа обеспечивает защиту экипажа от артиллерии и беспилотников, выполняя функции транспортировки персонала, мобильного командования и задач военной полиции. Данная модель прошла проверку временем, находясь на вооружении армии США в течение последних двадцати лет.

Усиление мобильности на фронте

Новая техника поможет украинским силам эффективнее маневрировать вдоль протяженных линий фронта и обеспечивать логистическую безопасность. В отличие от тяжелых гусеничных платформ, эти машины ориентированы на быстрое реагирование и рассредоточенные операции. Производство и поставка всей партии должны быть завершены до конца трехлетнего срока.

