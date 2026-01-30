Индия закупила дроны V-BAT, прошедшие испытания в Украине, и готовится к их локальному производству

$42.770.19
51.230.00
ukenru
23:28 • 3656 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
21:40 • 11379 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 12447 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 13405 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18443 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 19280 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 31600 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 28443 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 31934 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 28529 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.6м/с
87%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году29 января, 17:27 • 3132 просмотра
Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29 января, 17:33 • 3958 просмотра
ЕС внес россию в "черный список" из-за рисков отмывания средств и готовит новые санкции29 января, 17:57 • 2702 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6958 просмотра
Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабандуPhoto29 января, 18:56 • 2800 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 18434 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 15705 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 19619 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 80042 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 108163 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Венесуэла
Китай
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 6970 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 9394 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 33060 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 58872 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 55939 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times
Фильм

Индия закупила дроны V-BAT, прошедшие испытания в Украине, и готовится к их локальному производству

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Индийская армия приобрела разведывательные беспилотники V-BAT после успешного боевого применения в Украине. Индия планирует локализовать производство этих дронов, что соответствует программе "Make in India".

Индия закупила дроны V-BAT, прошедшие испытания в Украине, и готовится к их локальному производству

Индийская армия официально заключила контракт на приобретение современных разведывательных беспилотников V-BAT от американской компании Shield AI. Это решение было принято после успешного боевого применения этих дронов в Украине, где они продемонстрировали высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и способность работать в сложных условиях. Об этом пишет УНН.

Детали

Дроны V-BAT имеют уникальную конструкцию вертикального взлета и посадки, что позволяет использовать их с ограниченных площадок без необходимости в специальных взлетных полосах.

США закупают бронемашины COMMANDO Select для Украины22.01.26, 22:22 • 5095 просмотров

В Украине эти беспилотники зарекомендовали себя как эффективное средство для ведения разведки на значительном расстоянии, игнорируя вражеские помехи РЭБ. Именно этот опыт стал решающим аргументом для Нью-Дели при выборе поставщика для укрепления собственных границ.

Приобретение V-BAT является стратегическим шагом для усиления наших разведывательных возможностей на сложных ландшафтах

– отмечают представители индийского оборонного ведомства.

Ожидается, что первые партии дронов будут направлены на патрулирование высокогорных районов и морских рубежей.

Норвегия выбрала южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo вместо американских HIMARS29.01.26, 05:54 • 6100 просмотров

Важной частью соглашения является не просто закупка готовых образцов, а полная локализация технологии. В Индии уже начато строительство завода, где дроны V-BAT будут производиться по лицензии Shield AI. Это позволит стране не только оперативно пополнять парк беспилотников, но и стать региональным хабом для технического обслуживания этой платформы.

Такой шаг соответствует государственной программе "Make in India", направленной на уменьшение зависимости от импорта готовой военной продукции. Помимо самих летательных аппаратов, индийские специалисты будут работать над интеграцией собственного программного обеспечения и систем связи в американскую платформу.

Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27.01.26, 04:28 • 43473 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Нью-Дели
Индия
Украина