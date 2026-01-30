Индия закупила дроны V-BAT, прошедшие испытания в Украине, и готовится к их локальному производству

Индийская армия официально заключила контракт на приобретение современных разведывательных беспилотников V-BAT от американской компании Shield AI. Это решение было принято после успешного боевого применения этих дронов в Украине, где они продемонстрировали высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и способность работать в сложных условиях. Об этом пишет УНН.

Детали

Дроны V-BAT имеют уникальную конструкцию вертикального взлета и посадки, что позволяет использовать их с ограниченных площадок без необходимости в специальных взлетных полосах.

В Украине эти беспилотники зарекомендовали себя как эффективное средство для ведения разведки на значительном расстоянии, игнорируя вражеские помехи РЭБ. Именно этот опыт стал решающим аргументом для Нью-Дели при выборе поставщика для укрепления собственных границ.

Приобретение V-BAT является стратегическим шагом для усиления наших разведывательных возможностей на сложных ландшафтах – отмечают представители индийского оборонного ведомства.

Ожидается, что первые партии дронов будут направлены на патрулирование высокогорных районов и морских рубежей.

Важной частью соглашения является не просто закупка готовых образцов, а полная локализация технологии. В Индии уже начато строительство завода, где дроны V-BAT будут производиться по лицензии Shield AI. Это позволит стране не только оперативно пополнять парк беспилотников, но и стать региональным хабом для технического обслуживания этой платформы.

Такой шаг соответствует государственной программе "Make in India", направленной на уменьшение зависимости от импорта готовой военной продукции. Помимо самих летательных аппаратов, индийские специалисты будут работать над интеграцией собственного программного обеспечения и систем связи в американскую платформу.

