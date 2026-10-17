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Що святкують 17 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

У світі 17 жовтня відзначають міжнародні дні боротьби з бідністю, травм і донорства органів. Віряни вшановують пророка Осію та Єрофея.

Що святкують 17 жовтня в Україні та світі

17 жовтня у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, за ініціативою міжнародних медичних організацій проходять Всесвітній день травм та Всесвітній день донорства та трансплантації органів. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого пророка Осію, а за старим стилем згадують священномученика Єрофея, єпископа Афінського, пише УНН.

Міжнародний день боротьби з бідністю (International Day for the Eradication of Poverty)

Офіційна міжнародна дата ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю у 1992 році. Витоки події сягають 17 жовтня 1987 року, коли понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де у 1948 році було підписано Загальну декларацію прав людини, щоб віддати шану жертвам злиднів, насильства та голоду. День покликаний обʼєднати зусилля світової спільноти задля подолання крайньої бідності та забезпечення соціального захисту, гарантування прав кожної людини на гідні умови життя.  

Всесвітній день травм (World Trauma Day)

Дата започаткована у 2011 році в Нью-Делі з ініціативи Травматологічної асоціації Індії. Подія підкреслює важливість профілактики фізичних травм та ушкоджень, спричинених дорожньо-транспортними пригодами, виробничими аваріями, побутовими нещасними випадками чи стихійними лихами. День закликає підвищувати обізнаність населення щодо правил надання домедичної допомоги, покращувати системну роботу екстреної медицини та мінімізувати ризики смертності від раптових травмувань.  

Всесвітній день донорства та трансплантації органів (World Day for Organ Donation and Transplantation)

Започаткований за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та Ради Європи задля підвищення обізнаності суспільства про важливість добровільного донорства органів і тканин. Подія покликана розвінчати міфи довкола трансплантології, підкреслити гуманітарну значущість згоди на донорство після смерті та залучити ресурси для порятунку тисяч людей, які перебувають у списках очікування на пересадку серця, нирок, печінки чи легень.

Всесвітній день співу (World Singing Day)

Глобальна ініціатива, яка відзначається щороку в третю суботу жовтня. Свято засноване у 2012 році музикантом Скоттом Джонсоном із Колорадо з метою об'єднання людей по всьому світу через спільне виконання пісень, незалежно від їхніх вокальних здібностей, мови чи культурного походження. Подія акцентує увагу на позитивному впливі співу на ментальне здоров'я, подолання стресу та зміцнення суспільних зв'язків.  

День яскравого одягу (Wear Something Gaudy Day)

Популярне неофіційне свято, вигадане у США шанувальниками американського комедійного серіалу "Трьох компанія" на честь персонажа Ларрі Далласа. День закликає відмовитися від сірого повсякденного гардероба та одягти найяскравіші, найбільш барвисті й екстравагантні речі, висловлюючи таким чином індивідуальність та позитивний настрій.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого пророка Осії  — одного з 12 малих біблійних пророків Старого Завіту, який проповідував у Північному Ізраїльському царстві понад пів століття. Книга пророка Осії містить заклик до покаяння, викриття ідолопоклонства та пророцтва про прихід Месії. 

 За старим календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Єрофея, єпископа Афінського. Згідно з церковним переданням, Єрофей був членом афінського Ареопагу, прийняв християнство після проповіді апостола Павла та став першим єпископом Афін, перенісши згодом мученицьку кончину за віру в Христа.

Олександра Месенко

СуспільствоКультураЗдоров'яСвіт
Ізраїль
Афіни
Рада Європи
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Нью-Делі
Париж
Сполучені Штати Америки