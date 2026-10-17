Что празднуют 17 октября в Украине и мире
Киев • УНН
В мире 17 октября отмечают международные дни борьбы с бедностью, травмами и донорства органов. Верующие чтят пророка Осию и Иерофея.
17 октября в мире под эгидой ООН отмечают Международный день борьбы с нищетой, по инициативе международных медицинских организаций проходят Всемирный день травм и Всемирный день донорства и трансплантации органов. В церковном календаре по новому стилю чтят святого пророка Осию, а по старому стилю вспоминают священномученика Иерофея, епископа Афинского, пишет УНН.
Международный день борьбы с нищетой (International Day for the Eradication of Poverty)
Официальная международная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей в 1992 году. Истоки события восходят к 17 октября 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы почтить память жертв нищеты, насилия и голода. День призван объединить усилия мирового сообщества для преодоления крайней бедности и обеспечения социальной защиты, гарантирования права каждого человека на достойные условия жизни.
Всемирный день травм (World Trauma Day)
Дата учреждена в 2011 году в Нью-Дели по инициативе Травматологической ассоциации Индии. Событие подчеркивает важность профилактики физических травм и повреждений, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, производственными авариями, бытовыми несчастными случаями или стихийными бедствиями. День призывает повышать осведомленность населения о правилах оказания домедицинской помощи, улучшать системную работу экстренной медицины и минимизировать риски смертности от внезапных травм.
Всемирный день донорства и трансплантации органов (World Day for Organ Donation and Transplantation)
Учрежден при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Совета Европы для повышения осведомленности общества о важности добровольного донорства органов и тканей. Событие призвано развенчать мифы вокруг трансплантологии, подчеркнуть гуманитарную значимость согласия на донорство после смерти и привлечь ресурсы для спасения тысяч людей, находящихся в списках ожидания на пересадку сердца, почек, печени или легких.
Всемирный день пения (World Singing Day)
Глобальная инициатива, которая отмечается ежегодно в третью субботу октября. Праздник основан в 2012 году музыкантом Скоттом Джонсоном из Колорадо с целью объединения людей по всему миру посредством совместного исполнения песен, независимо от их вокальных способностей, языка или культурного происхождения. Событие акцентирует внимание на положительном влиянии пения на ментальное здоровье, преодоление стресса и укрепление общественных связей.
День яркой одежды (Wear Something Gaudy Day)
Популярный неофициальный праздник, придуманный в США поклонниками американского комедийного сериала "Трое — это компания" в честь персонажа Ларри Далласа. День призывает отказаться от серого повседневного гардероба и надеть самые яркие, наиболее красочные и экстравагантные вещи, выражая таким образом индивидуальность и позитивный настрой.
По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого пророка Осии — одного из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета, который проповедовал в Северном Израильском царстве более полувека. Книга пророка Осии содержит призыв к покаянию, обличение идолопоклонства и пророчества о приходе Мессии.
По старому календарю верующие чтят память священномученика Иерофея, епископа Афинского. Согласно церковному преданию, Иерофей был членом афинского Ареопага, принял христианство после проповеди апостола Павла и стал первым епископом Афин, впоследствии претерпев мученическую кончину за веру во Христа.