До Індії повернули ще 85 громадян, яких змусили воювати з Україною, щонайменше 20 індійців залишаються в армії рф - МЗС країни
Київ • УНН
85 громадян Індії, яких обманом змусили підписати контракт з російською армією, повернулися додому. Ще близько 20 осіб залишаються в російській армії, МЗС Індії продовжує домагатися їхнього повернення.
В Індію повернулися 85 громадян, яких обманом змусили підписати контракт із російською армією і відправили воювати з Україною. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Індії, пише УНН з посиланням на Indiatvnews.
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За словами міністра закордонних справ Індії Вікрама Місрі, 85 індійців, які обманом були призвані до російської армії, повернулися до Індії. Ще щонайменше 20 осіб залишаються в російській армії, але Індія продовжує домагатися їхнього повернення
Співробітники посольства перебувають у тісному контакті з російськими міністерствами з питання індійців, які були незаконно або іншим чином призвані на службу в російську армію
Він додав, що в Індію також повернули останки загиблих під час війни індійців.
Нагадаємо
Раніше МЗС повідомляло про повернення з російської армії 45 громадян. У вересні індійські ЗМІ повідомили, що понад 90 громадян Індії обманом відправили воювати в Україну на боці росії, щонайменше вісім із них загинули.
Центральне бюро розслідувань Індії заявило про арешт чотирьох осіб, підозрюваних в участі у великій мережі з торгівлі людьми, члени якої вербували молодих чоловіків для роботи в росії, де їх після приїзду змушували підписувати контракти з міноборони.
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