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Якщо ми змінимо ставлення Індії до рф, ми зупинимо війну – Зеленський

Якщо ми змінимо ставлення Індії до рф, ми зупинимо війну – Зеленський

Київ • УНН

 • 86886 перегляди

Президент України вважає, що зміна позиції Індії щодо війни змусить путіна прагнути її завершення. Зеленський наголосив на важливості впливу Індії на російську економіку.

Якщо змінити ставлення Індії до росії, то вийде зупинити війну, адже в такому випадку російський диктатор володимир  путін прагнутиме її зупинити. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Індія – це велика, впливова країна, не тільки у світі, але також серед кола дуже скептичних країн. Якщо ми змінимо ставлення Індії до цієї війни  та до росії, ми зупинимо війну, тому що путін прагнутиме її зупинити", - сказав Зеленський.

Зеленський підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, але є нюанс25.08.24, 16:39 • 26443 перегляди

Доповнення

Зеленський повідомляв, що Індія має вплив на російську економіку і якщо вона зупинить імпорт нафти, то російський диктатор володимир путін постане перед величезними викликами.

Зеленський також зазначав, що йому потрібно, щоб Індія була на боці України, а не балансувала між Києвом та кремлем.

Премʼєр-міністр Нарендра Моді вважає, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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