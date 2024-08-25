Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский

Если изменить отношение Индии к россии, то получится остановить войну, ведь в таком случае российский диктатор владимир путин будет стремиться ее остановить. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

"Индия - это большая, влиятельная страна, не только в мире, но также среди круга очень скептических стран. Если мы изменим отношение Индии к этой войне и к россии, мы остановим войну, потому что путин будет стремиться ее остановить", - сказал Зеленский.

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Зеленский сообщал, что Индия имеет влияние на российскую экономику и если она остановит импорт нефти, то российский диктатор владимир путин предстанет перед огромными вызовами.

Зеленский также отмечал, что ему нужно, чтобы Индия была на стороне Украины, а не балансировала между Киевом и Кремлем.

Премьер-министр Нарендра Моди считает, что Украине и россии придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.