В Индию вернули еще 85 граждан, которых заставили воевать с Украиной, по меньшей мере 20 индийцев остаются в армии рф - МИД страны

ukenru
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  25711 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  52463 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  72871 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  104257 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  148467 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171790 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196549 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195320 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170487 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141448 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  111560 просмотра
В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

  •  27270 просмотра
Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

  •  17409 просмотра
Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

  •  23622 просмотра
Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

  •  13822 просмотра
публикации
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  25629 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  111560 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  137104 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  163598 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  165864 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  5192 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  120655 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  148461 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  106804 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  105058 просмотра
Актуальное
В Индию вернули еще 85 граждан, которых заставили воевать с Украиной, по меньшей мере 20 индийцев остаются в армии рф - МИД страны

В Индию вернули еще 85 граждан, которых заставили воевать с Украиной, по меньшей мере 20 индийцев остаются в армии рф - МИД страны

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 14:59  •  6604 просмотра

Read in English

85 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией, вернулись домой. Еще около 20 человек остаются в российской армии, МИД Индии продолжает добиваться их возвращения.

В Индию вернулись 85 граждан, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией и отправили воевать с Украиной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Индии, пишет УНН со ссылкой на Indiatvnews.

Детали

По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, 85 индийцев, которые обманом были призваны в российскую армию, вернулись в Индию. Еще по меньшей мере 20 человек остаются в российской армии, но Индия продолжает добиваться их возвращения

Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с российскими министерствами по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом призваны на службу в российскую армию

- сказал Мисри.

Он добавил, что в Индию также вернули останки погибших во время войны индийцев.

Напомним

Ранее МИД сообщал о возвращении из российской армии 45 граждан. В сентябре индийские СМИ сообщили, что более 90 граждан Индии обманом отправили воевать в Украину на стороне россии, по меньшей мере восемь из них погибли.

Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четырех человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в россии, где их после приезда заставляли подписывать контракты с минобороны.

Украина все больше начала рассматривать Индию как посредника в отношениях с кремлем - Politico25 сентября 2024, 09:13 • 28893 просмотра

Если мы изменим отношение Индии к рф, мы остановим войну - Зеленский25 августа 2024, 17:59 • 86653 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
indiyaИндия
ukrainaУкраина