В Индию вернули еще 85 граждан, которых заставили воевать с Украиной, по меньшей мере 20 индийцев остаются в армии рф - МИД страны

В Индию вернулись 85 граждан, которых обманом заставили подписать контракт с российской армией и отправили воевать с Украиной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Индии, пишет УНН со ссылкой на Indiatvnews.

Детали

По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, 85 индийцев, которые обманом были призваны в российскую армию, вернулись в Индию. Еще по меньшей мере 20 человек остаются в российской армии, но Индия продолжает добиваться их возвращения

Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с российскими министерствами по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом призваны на службу в российскую армию - сказал Мисри.

Он добавил, что в Индию также вернули останки погибших во время войны индийцев.

Напомним

Ранее МИД сообщал о возвращении из российской армии 45 граждан. В сентябре индийские СМИ сообщили, что более 90 граждан Индии обманом отправили воевать в Украину на стороне россии, по меньшей мере восемь из них погибли.

Центральное бюро расследований Индии заявило об аресте четырех человек, подозреваемых в участии в крупной сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в россии, где их после приезда заставляли подписывать контракты с минобороны.

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