Украина все больше начала рассматривать Индию как посредника в отношениях с кремлем - Politico

Украина рассматривает Индию как потенциального посредника в мирных переговорах с Россией, со ссылкой на источник сообщает Politico, пишет УНН.

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«Украина нашла любимого посредника, который поможет завершить войну с Россией: премьер-министра Индии Нарендру Моди», - пишет издание.

Как отмечается, в рамках «расцветших» дипломатических отношений Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Моди в понедельник вечером в Нью-Йорке, «во время которого два лидера и их окружение обсудили путь к мирному соглашению».

Высокопоставленный чиновник, которому была предоставлена анонимность, подтвердил, что «Индия является большой надеждой Киева на достижение мирного соглашения, с которым он может жить», пишет издание.

По словам чиновника, Моди ясно дал понять в переговорах с Киевом летом, что - «хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс по некоторым вопросам, чтобы положить конец натиску москвы - любые предложения по прекращению войны не должны включать передачу территорий россии».

«В глазах Киева Моди прошел долгий путь за короткое время», - пишет издание.

Как пишет издание, со времени визита Моди в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным «Украина все больше начала рассматривать Индию как своего идеального посредника в отношениях с Кремлем».

«Индия, возможно, единственный игрок в мире, который может сыграть эту роль - или, по крайней мере, единственный, кто может убедительно представить себя как нейтральную сторону как Москвы, так Киева. Швейцария и Австрия стали на сторону ЕС, наложив санкции на Россию. Отношения Вашингтона и Москвы находятся в глубокой заморозке. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи военным усилиям Москвы, а Зеленский только в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за «принятие стороны России». Остается Индия», - отмечает издание.

Во время визита в Германию в начале этого месяца министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Индия «обеспокоена и вовлечена» в попытки найти способ положить конец войне, и подтвердил, что «были сделаны предложения» о проведении Индией собственного мирного саммита. Любые такие переговоры должны включать Россию, добавил он, отвергнув идею мирной конференции в швейцарском стиле, в которой не было участия кремля.

«В Берлине в этом месяце Джайшанкар не сказал, планирует ли Индия выдвинуть собственное мирное предложение. Но в Киеве возлагают большие надежды на то, что Нью-Дели в будущем активизируется», - пишет издание.

«Я могу сказать, что Индия - надежный партнер для Украины, и это глобальная сила, которая может влиять на динамику и ход событий в мире, - сказал Politico представитель МИД Украины Георгий Тихий. - И мы хотим видеть участие Индии в процессе по Формуле мира, поскольку Индия может изменить ситуацию».

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