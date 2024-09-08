Советник по нацбезопасности Индии посетит рф для обсуждения мирных усилий по Украине - СМИ

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит россию с 10 по 11 сентября, чтобы принять участие во встрече БРИКС и обсудить мирные усилия по российско-украинской войне. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники, передает УНН.

Сообщается, что советник по вопросам национальной безопасности Аджит Довал посетит москву с 10 по 11 сентября, где встретится с российским диктатором владимиром путиным и обсудит мирные усилия, направленные на решение российско-украинской войны.

Довал также примет участие во встрече БРИКС.

На полях встречи БРИКС Довал проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в москве.

Україна очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке Саміту миру – Зеленський

Дополнение

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе посетил Украину в рамках первого визита премьер-министра Индии в современной истории Украины.

Тогда Моди заявил, что Украине и россии придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.

Визит Моди в Украину последовал за его визитом в россию в июле, где он встретился с российским президентом владимиром путиным в тот же день, когда смертоносный российский ракетный удар поразил детскую больницу. Госдепартамент США заявил, что этот визит вызвал беспокойство относительно связей Индии с россией.

Москва была крупным поставщиком оружия в Индию со времен Советского Союза. Вашингтон в последние годы пытался заинтересовать Нью-Дели, чтобы противостоять влиянию Китая.