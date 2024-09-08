Советник по нацбезопасности Индии посетит рф для обсуждения мирных усилий по Украине - СМИ
Киев • УНН
Аджит Довал посетит Москву 10-11 сентября для участия во встрече БРИКС. Он обсудит с путиным мирные усилия по российско-украинской войне и проведет двусторонние встречи с коллегами из россии и Китая.
Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал посетит россию с 10 по 11 сентября, чтобы принять участие во встрече БРИКС и обсудить мирные усилия по российско-украинской войне. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники, передает УНН.
Сообщается, что советник по вопросам национальной безопасности Аджит Довал посетит москву с 10 по 11 сентября, где встретится с российским диктатором владимиром путиным и обсудит мирные усилия, направленные на решение российско-украинской войны.
Довал также примет участие во встрече БРИКС.
На полях встречи БРИКС Довал проведет двусторонние встречи со своими российскими и китайскими коллегами с возможностью продолжения дискуссий июльского саммита в москве.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе посетил Украину в рамках первого визита премьер-министра Индии в современной истории Украины.
Тогда Моди заявил, что Украине и россии придется сесть вместе и искать пути выхода из "кризиса". Он также заявил, что Индия готова сделать свой проактивный вклад во все усилия, которые прилагаются для достижения мира.
Визит Моди в Украину последовал за его визитом в россию в июле, где он встретился с российским президентом владимиром путиным в тот же день, когда смертоносный российский ракетный удар поразил детскую больницу. Госдепартамент США заявил, что этот визит вызвал беспокойство относительно связей Индии с россией.
Москва была крупным поставщиком оружия в Индию со времен Советского Союза. Вашингтон в последние годы пытался заинтересовать Нью-Дели, чтобы противостоять влиянию Китая.