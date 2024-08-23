Украина ожидает, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике Саммита мира - Зеленский

Украина очень ожидает, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает УНН.

Вопрос окончания войны и справедливого мира для Украины - это приоритет. Я хочу поблагодарить, что Индия присутствовала на Саммите мира. Сегодня одной из тем будет именно Саммит мира - как мы можем продвигаться в этом направлении. Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к совместному коммюнике инаугурационного Саммита и об этом я буду говорить с премьер-министром - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Моди за поддержку Индией нашего суверенитета и территориальной целостности.

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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве в медицинской сфере, аграрной, гуманитарной и культурной.