Україна очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке Саміту миру – Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Індія приєднається до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Україна та Індія також погодили документи про співпрацю у чотирьох сферах.
Україна дуже очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає УНН.
Питання закінчення війни та справедливого миру для України – це пріоритет. Я хочу подякувати, що Індія була присутня на Саміті миру. Сьогодні однією з тем буде саме Саміт миру – як ми можемо просуватися в цьому напрямку. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту й про це я буду говорити з прем’єр-міністром
Зеленський подякував Моді за підтримку Індією нашого суверенітету та територіальної цілісності.
Доповнення
Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в медичній сфері, аграрній, гуманітарній та культурній.