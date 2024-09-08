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Радник з нацбезпеки Індії відвідає рф для обговорення мирних зусиль щодо України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32989 перегляди

Аджит Довал відвідає москву 10-11 вересня для участі у зустрічі БРІКС. Він обговорить з путіним мирні зусилля щодо російсько-української війни та проведе двосторонні зустрічі з колегами з росії та Китаю.

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал відвідає росію з 10 по 11 вересня, щоб взяти участь у зустрічі БРІКС й обговорити мирні зусилля щодо російсько-української війни. Про це повідомляє India Today з посиланням на джерела, передає УНН.

Повідомляється, що радник з питань національної безпеки Аджит Довал відвідає Москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на вирішення російсько-української війни.

Довал також візьме участь у зустрічі БРІКС.

На полях зустрічі БРІКС Довал проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в Москві.

Україна очікує, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке Саміту миру – Зеленський 23.08.24, 15:44 • 18960 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в серпні відвідав Україну в межах першого візиту прем'єр-міністра Індії у сучасній історії України.

Тоді Моді заявив, що Україні та росії доведеться сісти разом й шукати шляхи виходу з "кризи". Він також заявив, що Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі зусилля, які докладаються для досягнення миру.

Візит Моді в Україну послідував за його візитом до росії в липні, де він зустрівся з російським президентом володимиром путіним того ж дня, коли смертоносний російський ракетний удар вразив дитячу лікарню. Держдепартамент США заявив, що цей візит викликав занепокоєння щодо зв'язків Індії із росією.

москва була великим постачальником зброї до Індії з часів Радянського Союзу. Вашингтон останніми роками намагався зацікавити Нью-Делі, щоб протистояти впливу Китаю.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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