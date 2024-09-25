Україна все більше почала розглядати Індію як посередника у відносинах із кремлем - Politico

Україна розглядає Індію як потенційного посередника у мирних переговорах з росією, з посиланням на джерело повідомляє Politico, пише УНН.

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"Україна знайшла улюбленого посередника, який допоможе завершити війну з росією: прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді", - пише видання.

Як зазначається, у межах "розквітлих" дипломатичних відносин Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Моді в понеділок увечері в Нью-Йорку, "під час якого два лідери та їхнє оточення обговорили шлях до мирної угоди".

Високопосадовець, якому було надано анонімність, підтвердив, що "Індія є великою надією Києва на досягнення мирної угоди, з якою він може жити", пише видання.

За словами чиновника, Моді ясно дав зрозуміти в переговорах з Києвом влітку, що - "хоча Україні неминуче доведеться піти на компроміс з деяких питань, щоб покласти край натиску москви - будь-які пропозиції щодо припинення війни не повинні включати передачу територій росії".

"В очах Києва Моді пройшов довгий шлях за короткий час", - пише видання.

Як пише видання, з часу візиту Моді до москви та зустрічі з російським президентом володимиром путіном "Україна все більше почала розглядати Індію як свого ідеального посередника у відносинах із кремлем".

"Індія, можливо, єдиний гравець у світі, який може зіграти цю роль - або, принаймні, єдиний, хто може переконливо уявити себе як нейтральний бік як москви, так Києва. Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС, наклавши санкції на росію. Відносини Вашингтона і Москви перебувають у глибокій заморозці. Спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують у активній допомозі воєнним зусиллям москви, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за "прийняття сторони росії". Залишається Індія", - зауважує видання.

Під час візиту до Німеччини на початку цього місяця міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія "занепокоєна та залучена" у спроби знайти спосіб покласти край війні, і підтвердив, що "були зроблені пропозиції" щодо проведення Індією власного мирного саміту. Будь-які такі переговори мають включати росію, додав він, відкинувши ідею мирної конференції у швейцарському стилі, у якій не було участі кремля.

"У Берліні цього місяця Джайшанкар не сказав, чи планує Індія висунути власну мирну пропозицію. Але у Києві покладають великі надії на те, що Нью-Делі у майбутньому активізується", - пише видання.

"Я можу сказати, що Індія - надійний партнер для України, і це глобальна сила, яка може впливати на динаміку та перебіг подій у світі, - сказав Politico речник МЗС України Георгій Тихий. - І ми хочемо бачити участь Індії у процесі щодо Формули миру, оскільки Індія може змінити ситуацію".

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