Понад 1400 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії рф в Україні - Сибіга

ukenru
11:23 • 8918 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27334 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28118 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33025 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27803 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29311 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29468 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32705 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70508 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58805 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19738 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15976 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22737 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11325 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 7156 перегляди
Публікації
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1860 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 27312 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 28096 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33004 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Музикант
Олександр Сирський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 5730 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11329 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22740 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15979 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19742 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Ракетна система С-400
Дипломатка

Понад 1400 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії рф в Україні - Сибіга

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

За даними МЗС України, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у російській армії в Україні, хоча фактична цифра може бути вищою. росія вербує їх різними методами, обіцяючи гроші або обманом, і більшість із них гинуть на передовій.

Понад 1400 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії рф в Україні - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга і додав, що "фактична цифра може бути вищою", передає УНН.

За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою 

- повідомив Сибіга.

Деталі

За його словами, росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

Іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю. Більшість із них негайно відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця 

- додав глава МЗС.

Вербував бойовиків на війну в Україні на боці рф: в Іраку чоловіка засудили до довічного ув’язнення29.09.25, 20:22 • 7376 переглядiв

Проте, за словами Сибіги, є два варіанти уникнути такої долі.

По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право. По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя. Ми ставимося до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права. Український полон забезпечує квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни 

- зазначив глава МЗС.

Він додав, що росія намагається вербувати людей з багатьої країн, не лише держав Африки.

Україна продовжить інформувати про регіони та країни, з яких російська окупаційна армія вербує іноземних громадян, а також про іноземців, яких опиняються у нас у полоні. Вчергове закликаємо всі уряди докласти всіх зусиль, щоб виявити та зупинити російські схеми вербування у ваших країнах і офіційно повідомити своїх громадян, що такі дії є незаконними 

- резюмував Сибіга.

рф вербує індійців на війну проти України, заманюючи їх роботою та освітою - WP 17.01.25, 00:50 • 31061 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Організація Об'єднаних Націй
Україна