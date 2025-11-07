Понад 1400 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії рф в Україні - Сибіга

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга і додав, що "фактична цифра може бути вищою", передає УНН.

За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою

За його словами, росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

Іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю. Більшість із них негайно відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця

Вербував бойовиків на війну в Україні на боці рф: в Іраку чоловіка засудили до довічного ув’язнення

Проте, за словами Сибіги, є два варіанти уникнути такої долі.

По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право. По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя. Ми ставимося до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права. Український полон забезпечує квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни