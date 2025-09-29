Вербував бойовиків на війну в Україні на боці рф: в Іраку чоловіка засудили до довічного ув’язнення
Київ • УНН
В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми. Він вербував іракців для участі у війні на боці росії проти України.
В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми після того, як він завербував іракців для війни на боці росії проти України, пише AP News передає УНН.
Іракця засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми після того, як він завербував іракців для боротьби на боці росії проти України
Іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки, які говорили на умовах анонімності, заявили, що чоловіка вони ідентифікували як Рісана Фалаха Камеля.
Суд Наджафа повідомив, що вирок було винесено на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.
Раніше УНН писав, що бійці ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії. Зокрема, серед них молоді громадяни Того, яких росіяни заманили на війну обманом. В міністерстві зазначили, що більшість громадян Того, зокрема молоді студенти, виїхали з Того за нібито стипендіями, запропонованими організаціями, які стверджують, що базуються в росії.