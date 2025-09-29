$41.480.01
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 19485 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 27797 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 32598 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 20356 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 21873 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 14333 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29147 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48948 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70276 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Вербовал боевиков на войну в Украине на стороне рф: в Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми. Он вербовал иракцев для участия в войне на стороне россии против Украины.

Вербовал боевиков на войну в Украине на стороне рф: в Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми после того, как он завербовал иракцев для войны на стороне россии против Украины, пишет AP News, передает УНН.

Иракца приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми после того, как он завербовал иракцев для борьбы на стороне россии против Украины 

- сообщили в понедельник представители суда.

Иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности, говорившие на условиях анонимности, заявили, что мужчину они идентифицировали как Рисана Фалаха Камеля.

Суд Наджафа сообщил, что приговор был вынесен на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Ранее УНН писал, что бойцы ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне россии. В частности, среди них молодые граждане Того, которых россияне заманили на войну обманом. В министерстве отметили, что большинство граждан Того, в частности молодые студенты, выехали из Того по якобы стипендиям, предложенным организациями, которые утверждают, что базируются в россии.

Алена Уткина

Война в УкраинеКриминал и ЧПНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Ирак
Украина