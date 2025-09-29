Вербовал боевиков на войну в Украине на стороне рф: в Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми. Он вербовал иракцев для участия в войне на стороне россии против Украины.
Иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности, говорившие на условиях анонимности, заявили, что мужчину они идентифицировали как Рисана Фалаха Камеля.
Суд Наджафа сообщил, что приговор был вынесен на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.
