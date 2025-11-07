Более 1400 граждан из 36 африканских стран воюют в рядах армии рф в Украине - Сибига

По меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украине. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига и добавил, что "фактическая цифра может быть выше", передает УНН.

По имеющейся информации, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украине. Это те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше - сообщил Сибига.

Детали

По его словам, россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают, и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равносильно подписанию смертного приговора.

Иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу. Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, расходному человеческому материалу. Большинство наемников не живут больше месяца - добавил глава МИД.

Однако, по словам Сибиги, есть два варианта избежать такой участи.

Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями. Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право. Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен. Большинство иностранных наемников, находящихся в украинском плену, стали военнопленными во время своего первого боя. Все они спасли себе жизнь. Мы относимся к военнопленным в соответствии со всеми стандартами международного гуманитарного права. Украинский плен обеспечивает билет к жизни и возможность вернуться в родную страну - отметил глава МИД.

Он добавил, что россия пытается вербовать людей из многих стран, не только государств Африки.

Украина продолжит информировать о регионах и странах, из которых российская оккупационная армия вербует иностранных граждан, а также об иностранцах, которые оказываются у нас в плену. В очередной раз призываем все правительства приложить все усилия, чтобы выявить и остановить российские схемы вербовки в ваших странах и официально сообщить своим гражданам, что такие действия являются незаконными - резюмировал Сибига.

