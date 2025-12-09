На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 грудня, 19:50 • 12851 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 24416 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 23548 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 29155 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 28883 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31699 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 41014 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 37292 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18827 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37538 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
85%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Знаєте, що я їм дав? Нічого" – Трамп розкритикував допомогу Байдена Україні та назвав журналістку "огидною"Video8 грудня, 20:56 • 10775 перегляди
Краматорськ під ударом: російська авіабомба поранила чотирьох, серед них діти8 грудня, 21:21 • 7192 перегляди
Сили оборони України перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом - 7 корпус ДШВVideo8 грудня, 21:42 • 10790 перегляди
Проєкт "первоисточник": росія переписує національну ідентичність дітей на ТОТ України - ЦПД8 грудня, 21:59 • 4122 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 9200 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 41010 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 37288 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37533 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 48578 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 79941 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Брюссель
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 16304 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 48578 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 59549 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 69746 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 70452 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
КАБ-250
FGM-148 Javelin

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 139 бойових зіткнень за добу, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Ворог завдав ракетних, авіаційних ударів та застосував дрони-камікадзе.

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок, де минулої доби сталася майже третина з усіх 139 боїв, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Окрім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Курилівка Харківської області; Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

"Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення - окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Армія рф втратила понад 900 солдатів та сотні БпЛА за добу 8 грудня - Генштаб09.12.25, 07:34 • 1276 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Краматорськ
Запоріжжя