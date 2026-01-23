Вместе с сослуживцем расстрелял 9 украинских военнопленных: СБУ обнародовала допрос рашиста

$43.170.01
12:59 • 462 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 1758 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 3592 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 5436 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 10567 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 19955 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 53347 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 31267 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 30700 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 28958 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Эксклюзивы
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 27129 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 28402 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 70150 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 40259 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 26499 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 3592 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 53347 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 53877 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 56902 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 67566 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Село
Кривой Рог
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 2222 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 3614 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 27751 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 43634 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 38733 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Вместе с сослуживцем расстрелял 9 украинских военнопленных: СБУ обнародовала допрос рашиста

Киев • УНН

 • 156 просмотра

СБУ установила, что военнослужащий рф Сергей Скобелев расстрелял девятерых украинских пленных на Курщине. Он попал в плен и признался в совершенном преступлении.

Вместе с сослуживцем расстрелял 9 украинских военнопленных: СБУ обнародовала допрос рашиста

Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и "расколола" военнослужащего ВС РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял девятерых украинских пленных во время боев на Курщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

В октябре 2024 года он, как руководитель штурмовой группы рашистов, получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен девятерых военных

- говорится в сообщении.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен.

Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен к Силам обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, которые заставили рашиста признать свою вину.

Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, определяющих правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание

- добавили в СБУ.

Оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4383 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Курская область
Служба безопасности Украины