Разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених: СБУ оприлюднила допит рашиста

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 496 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 1814 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 3664 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 5490 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 10592 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 19978 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 53372 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 31272 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30705 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 28963 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 27129 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 28402 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 70150 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 40259 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 26499 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 3636 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 53366 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 53882 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 56907 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 67568 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Село
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 2242 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 3622 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 27763 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 43643 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 38742 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених: СБУ оприлюднила допит рашиста

Київ • УНН

 • 162 перегляди

СБУ встановила, що військовослужбовець рф Сергій Скобєлєв розстріляв дев'ятьох українських полонених на Курщині. Він потрапив у полон і зізнався у скоєному злочині.

Разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених: СБУ оприлюднила допит рашиста

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця зс рф, який разом зі своїм спільником розстріляв дев’ятьох українських полонених під час боїв на Курщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту рф Сергій Скобєлєв.

У жовтні 2024 року він, як керівник штурмової групи рашистів, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон дев’ятьох військових

- йдеться у повідомленні.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправку на обмін.

Утім, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група рф зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Через тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили рашиста визнати свою провину.

Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання

- додали в СБУ.

Окупанти розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя - DeepState28.12.25, 20:28 • 4383 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Курська область
Служба безпеки України