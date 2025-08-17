The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин предложили Украине «ужасную» сделку, но лучшей уже может не быть. Об этом пишет The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что после саммита на Аляске Трамп передал Киеву требование Путина: отдать остатки Донбасса в обмен на мир и гарантии безопасности.

Чтобы дать Киеву уверенность, Соединенные Штаты предлагают гарантии безопасности, которые интерпретируются как содержащиеся в 5 статье НАТО - говорится в статье.

Авторы называют это предложение «ужасным» и «национальной трагедией» для Украины, ведь оно вознаграждает Путина и фиксирует провал Запада, который не смог поддержать Киев должным образом.

Справедливым завершением войны стало бы полное поражение Путина и отстранение его от власти в Москве. Но мы имеем дело с миром таким, каким он есть, а не таким, каким он должен быть. Эта сделка, какой бы ужасной она ни была, может быть наименее плохим вариантом, оставшимся для Украины и ее западных союзников. - резюмируют авторы.

Они добавляют, что «содержательные гарантии безопасности требуют не только железных обещаний, но и воли и способности их выполнять».

Напомним

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что «остаются непоколебимыми» в своей поддержке Украины и усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российской агрессии против Украины. Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции заявили, что достижение мира между Украиной и Россией требует прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

