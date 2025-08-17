Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб
Київ • УНН
За 16 серпня російські війська втратили 900 солдатів та 49 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 становлять 1069950 осіб.
За добу 16 серпня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1069950 (+900) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11116 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23143 (+8)
- артилерійських систем ‒ 31589 (+49)
- РСЗВ ‒ 1468 (+1)
- засоби ППО ‒ 1208 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51528 (+186)
- крилаті ракети ‒ 3558 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58821 (+88)
- спеціальна техніка ‒ 3942 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.
