Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 36129 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 68045 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 49761 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 52751 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 49742 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 48153 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244145 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212498 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167310 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154686 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
65%
746мм
Популярнi новини
FPV-дрон Сил оборони України знищив 300 протитанкових мін ТМ-62 і спричинив землетрусVideo16 серпня, 18:43 • 4432 перегляди
Трамп після переговорів на Алясці був "виснажений і роздратований путіним" - WSJ16 серпня, 19:06 • 4864 перегляди
"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії16 серпня, 20:59 • 5894 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo02:15 • 6108 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW02:47 • 8112 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 337784 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 291905 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 296080 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 303369 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 382062 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Фрідріх Мерц
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 40080 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 34950 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 104862 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 172658 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 249955 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Поїзд
Крилата ракета
Футбол

Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 90 перегляди

За 16 серпня російські війська втратили 900 солдатів та 49 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 становлять 1069950 осіб.

Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб

За добу 16 серпня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1069950 (+900) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11116 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23143 (+8)
        • артилерійських систем ‒ 31589 (+49)
          • РСЗВ ‒ 1468 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1208 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51528 (+186)
                    • крилаті ракети ‒ 3558 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58821 (+88)
                            • спеціальна техніка ‒ 3942 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті з володимиром путіним обговорювалися питання обміну територіями та безпеки України, при цьому можливі гарантії безпеки не передбачатимуть участі НАТО.

                              Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"15.08.25, 16:02 • 3826 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Крилата ракета
                              Протиповітряна оборона
                              Реактивна система залпового вогню
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна
                              Безпілотний літальний апарат