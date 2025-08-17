Втрати ворога: українські захисники відмінусували 900 окупантів за добу - Генштаб

За добу 16 серпня російські війська втратили на війні з Україною 900 солдатів та 49 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1069950 (+900) осіб ліквідовано

танків ‒ 11116 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23143 (+8)

артилерійських систем ‒ 31589 (+49)

РСЗВ ‒ 1468 (+1)

засоби ППО ‒ 1208 (+1)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 51528 (+186)

крилаті ракети ‒ 3558 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58821 (+88)

спеціальна техніка ‒ 3942 (0)

Дані уточнюються.

