Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За 16 августа российские войска потеряли 900 солдат и 49 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 составляют 1069950 человек.
За сутки 16 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 49 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1069950 (+900) человек ликвидировано
- танков ‒ 11116 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23143 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 31589 (+49)
- РСЗО ‒ 1468 (+1)
- средства ПВО ‒ 1208 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51528 (+186)
- крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58821 (+88)
- специальная техника ‒ 3942 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с Владимиром Путиным обсуждались вопросы обмена территориями и безопасности Украины, при этом возможные гарантии безопасности не будут предусматривать участия НАТО.
