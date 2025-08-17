Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб

За сутки 16 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 49 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1069950 (+900) человек ликвидировано

танков ‒ 11116 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23143 (+8)

артиллерийских систем ‒ 31589 (+49)

РСЗО ‒ 1468 (+1)

средства ПВО ‒ 1208 (+1)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51528 (+186)

крылатые ракеты ‒ 3558 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58821 (+88)

специальная техника ‒ 3942 (0)

Данные уточняются.

