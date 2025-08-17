$41.450.00
16 августа, 13:32 • 36799 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 69654 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 50446 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 53404 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 50245 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 48301 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 244260 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212545 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167350 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154711 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 602 просмотра

За 16 августа российские войска потеряли 900 солдат и 49 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 составляют 1069950 человек.

Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб

За сутки 16 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 49 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1069950 (+900) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11116 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23143 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 31589 (+49)
          • РСЗО ‒ 1468 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1208 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 51528 (+186)
                    • крылатые ракеты ‒ 3558 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58821 (+88)
                            • специальная техника ‒ 3942 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с Владимиром Путиным обсуждались вопросы обмена территориями и безопасности Украины, при этом возможные гарантии безопасности не будут предусматривать участия НАТО.

                              Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»15.08.25, 16:02 • 3826 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Крылатая ракета
                              Зенитная война
                              Многоствольная ракетная установка
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
                              Беспилотный летательный аппарат