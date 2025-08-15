Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул необходимость реальных шагов России для завершения войны. Он подчеркнул готовность Украины реагировать на угрозы и информировать партнеров о ситуации на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Вооруженных сил отметил высокие ставки международных переговоров и подготовку России к встрече на Аляске.
Об этом глава государства написал в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией
В то же время президент подчеркнул, что украинская армия готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы, продолжая давление на оккупантов на Покровском и Добропольском направлениях Донетчины.
Он также обратил внимание на информирование партнеров о реальном положении дел, чтобы международные переговоры основывались на точных данных и действительности фронта.
Напомним
Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску.