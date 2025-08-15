Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 12204 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 12336 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 21952 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 19665 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 32695 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 26471 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 64798 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 98877 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57225 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 195320 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярные новости
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 63440 просмотра
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 36517 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 10387 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 62966 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 19591 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 21908 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 19666 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 32652 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 63054 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 195303 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Джо Байден
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 77220 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 161251 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 110223 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 126961 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 175617 просмотра
Актуальное
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV
Truth Social

Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул необходимость реальных шагов России для завершения войны. Он подчеркнул готовность Украины реагировать на угрозы и информировать партнеров о ситуации на фронте.

Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Вооруженных сил отметил высокие ставки международных переговоров и подготовку России к встрече на Аляске.

Об этом глава государства написал в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией

- заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что украинская армия готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы, продолжая давление на оккупантов на Покровском и Добропольском направлениях Донетчины.

Он также обратил внимание на информирование партнеров о реальном положении дел, чтобы международные переговоры основывались на точных данных и действительности фронта.

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску.

Степан Гафтко

политика
Владимир Путин
Telegram
Аляска
Покровск
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Билл Нельсон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина