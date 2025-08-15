Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Збройних сил наголосив на високих ставках міжнародних переговорів та підготовці росії до зустрічі на Алясці.

Про це глава держави написав у своєму Телеграмі, пише УНН.

Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені росією