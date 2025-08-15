Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на необхідності реальних кроків Росії для завершення війни. Він підкреслив готовність України реагувати на загрози та інформувати партнерів про ситуацію на фронті.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Збройних сил наголосив на високих ставках міжнародних переговорів та підготовці росії до зустрічі на Алясці.
Про це глава держави написав у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені росією
Водночас президент підкреслив, що українська армія готова швидко і ефективно реагувати на будь-які загрози, продовжуючи тиск на окупантів на Покровському та Добропільському напрямках Донеччини.
Він також звернув увагу на інформування партнерів про реальний стан справ, щоб міжнародні переговори базувалися на точних даних та дійсності фронту.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску.