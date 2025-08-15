$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"

Президент Зеленський наголосив на необхідності реальних кроків Росії для завершення війни. Він підкреслив готовність України реагувати на загрози та інформувати партнерів про ситуацію на фронті.

Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки Збройних сил наголосив на високих ставках міжнародних переговорів та підготовці росії до зустрічі на Алясці.

Про це глава держави написав у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені росією

- заявив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що українська армія готова швидко і ефективно реагувати на будь-які загрози, продовжуючи тиск на окупантів на Покровському та Добропільському напрямках Донеччини.

Він також звернув увагу на інформування партнерів про реальний стан справ, щоб міжнародні переговори базувалися на точних даних та дійсності фронту.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску. 

